Mbappé propulse les Bleus à l'Euro, le Portugal les rejoint après une victoire contre la Slovaquie

L'été est encore loin, mais cette qualification obtenue après six victoires en six matches permet déjà d'imaginer une finale en forme de fête nationale du football autour de cette génération Mbappé, qui rêve aussi l'an prochain de JO à la maison.

Ces rêves, celui qui a été nommé capitaine des Bleus après la retraite internationale de Lloris les rend possibles depuis 2017 et la première de ses 72 sélections.

42e but en Bleu

A 24 ans, Mbappé vient de franchir un palier symbolique au panthéon des légendes françaises: avec exactement le même nombre de sélections, "Kyky" a marqué un but de plus que Michel Platini (41).

Dès la 7e minute, le N.10 d'aujourd'hui a d'abord égalé celui de jadis pour plonger la Johann Cruyff Arena dans un silence de cathédrale - avant que les 2.700 supporters français ne le comblent avec une Marseillaise.

Sur une action bien construite côté droit entre Jonathan Clauss, Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann, la superstar des Bleus a parfaitement repris de volée un centre du latéral marseillais.

Très remuant, au pressing comme dans la construction, l'ailier gauche a essayé par deux fois en fin de première période de mettre les siens à l'abri, mais a buté contre une défense néerlandaise par ailleurs très fébrile.

Magnifique frappe enroulée

Au retour des vestiaires, c'est après un superbe une-deux avec Adrien Rabiot, aux abords de la surface, que Mbappé a doublé la marque sur une frappe magnifiquement enroulée, hors de portée du gardien Bart Verbruggen (53e).

Le Bondynois a dédié ses deux buts à un de ses proches, mort cette semaine, en dressant les deux bras et les yeux vers le ciel, avant de les célébrer avec ses coéquipiers.

Déjà bourreau des Néerlandais à l'aller avec un doublé (4-0), Mbappé a répondu à sa manière, la meilleure, celle du terrain, aux sous-entendus du sélectionneur Ronald Koeman jeudi, qui évoquait le match décevant de l'attaquant avec le PSG à Newcastle en Ligue des champions (4-1).

Un message aussi envoyé aux médias qui questionnaient cette semaine son manque d'efficacité contre Marseille (sorti sur blessure), Clermont (0-0) et Rennes (3-0) en Ligue 1.

Le prodige français, qui fêtera ses 25 ans le 20 décembre, est nommé pour la sixième fois parmi les finalistes du Ballon d'Or dont la cérémonie a lieu le 30 octobre à Paris. Son meilleur classement est pour le moment une 4e place en 2018. L'année 2023 sera-t-elle enfin la bonne pour le Parisien ?

Martinez direction l'Euro

Il pleuvait beaucoup au stade du Dragon de Porto où Roberto Martínez a surpris en associant en attaque Cristiano Ronaldo et Gonçalo Ramos. Une bonne idée puisque l'attaquant du PSG a ouvert la marque de la tête (18e, 1-0) et CR7 a doublé la mise sur penalty (29e, 2-0). Après la pause, le Portugal a eu du mal à entrer dans le match et a encaissé son premier but dans ces qualifications par David Hancko (69e, 2-1). Ronaldo a alors inscrit son 125e but avec la Seleçao (72e, 3-1) mais Stanislav Lobotka a relancé les Slovaques (80e, 3-2). La Slovaquie (13 points) conserve sa deuxième place derrière le Portugal (21) parce que le Luxembourg (11 points) a partagé 1-1 en Islande. Chez les Scandinaves, Victor Palsson (Eupen) a joué tout le match alors qu'Alfred Finbongason (Eupen) et Jon Thorsteinsson (OHL) sont montés au jeu (70e). Dans le camp grand ducal, Antony Moris (Union) et Alessio Curci (Francs Borains) étaient titulaires.