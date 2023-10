Raul n’en voulait pas et Tedesco est le dernier à avoir réussi : la tâche de Geraerts à Schalke, est-elle une des plus compliquée d’Europe ?

Quatre ans et demi plus tard, Schalke est au bord du gouffre : tout juste relégué en Bundesliga 2, le club culte occupe actuellement la 16e place, celle de barragiste, en D2 allemande. Karel Geraerts entre donc en scène pour le sortir du bourbier. Parfaitement conscient du potentiel qui entoure ce géant déchu, Raul, ancien de la maison, n’en a pas voulu de cette fonction. La légende du Real Madrid a préféré rester à la tête de la Castilla, l’équipe B des Merengues. Si les noms de Ruud van Nistelrooy et d’Andriy Shevchenko auraient aussi été mentionnés dans les bureaux, selon Bild, Geraerts a, lui, sauté sur l’occasion.

Le deuxième club avec le plus de membres

Difficile de refuser, aussi dangereux soit-il, un rôle à la tête du deuxième club comptant le plus de membres officiels en Allemagne. Seul le Bayern Munich (293 000) en recensait plus que Schalke (160 000) à l’été 2022. Ce qui traduit un important suivi populaire. La riche tradition y est tout aussi séduisante. Gelsenkirchen a autrefois été la capitale minière de l’Europe et la ville est évidemment toujours marquée par cet héritage. Le club aussi, à l’image du fameux tunnel des joueurs décoré façon “mine”. L’ancrage belge y est d’ailleurs aussi bien présent avec des passages d’Emile Mpenza, de Nico Van Kerckhoven, de Sven Vermant, de Benito Raman, de Marc Wilmots bien sûr, de Michael Goossens ou, plus récemment, de Dries Wouters.

Reste que dans l’état actuel des choses, le choix de l’ancien T1 de l’Union SG peut étonner à la lecture de la liste des maux qui hantent la VELTINS-Arena. Le stade emblématique, qui accueille 63 000 personnes, a plutôt pris des airs de cimetière d’entraîneurs ces dernières années. Sans compter deux intérimaires, Geraerts est le cinquième technicien à prendre place sur ce banc lors des 18 derniers mois. Depuis Tedesco, remercié en mars 2019, dix hommes ont endossé le rôle. C’est dire…

Escorte policière et joueur sanctionné

Déjà que le statut de “club yoyo” ne leur a pas plus, celui de “potentiel descendant en D3” terrifie et enrage les supporters. Lors de la défaite à Paderborn, fin septembre, vingt véhicules de police ont dû escorter le bus des joueurs. Dans la foulée, Timo Baumgartl a publiquement critiqué Thomas Reis, le prédécesseur de Geraerts. Ses déclarations lui ont valu une suspension… par son propre club. Qui a ensuite décidé de licencier son coach. Histoire d’instaurer un chaos total.

Alors que le directeur sportif Peter Knäbel, a annoncé, au début de la saison, que le club était bien placé pour jouer la promotion, tout le monde craint un scénario “à la Arminia”. Le club de Bielefeld a connu deux relégations à la suite (de la Bundesliga à la D3) et risque même de quitter le monde du foot pro s’il ne se ressaisit pas.

Le mécène trop envahissant chassé et Gazprom

Comment Schalke en est-il arrivé là ? D’autant plus qu’en 2019, Forbes classait le club à la 14e des clubs ayant “le plus de valeur” (610 millions €), à l’échelle mondiale. Au-delà des éléments purement sportifs, la gestion financière des dernières années a été catastrophique. En avril 2020, en pleine pandémie, le club a frôlé la banqueroute. Il faut dire que le Covid lui a causé de sérieux torts. Les dirigeants ont même introduit un plafond salarial de 2,5 millions €. Un an plus tard, la dette totale a été estimée à 240 millions €.

Habituellement Clemens Tönnies épongeait. Sauf que, dans une envie d’émancipation, les supporters ont réclamé la démission de leur président à la suite d’un discours, lors duquel il a tenu des propos racistes, et d’une épidémie de Covid controversée dans une de ses nombreuses usines. Les fans estimaient que Tönnies avait pris trop de pouvoir et ont fini par obtenir leur souhait en 2020. Entre-temps, il reste tout de même présent via Böklunder, un sponsor premium du club.

La guerre en Ukraine a aussi, indirectement, formé un énorme trou dans les caisses de Schalke puisque le club a mis un terme la collaboration avec Gazprom au moment où le conflit a éclaté. La plus grande compagnie de gaz naturel de Russie sponsorisait Schalke depuis 2007. Chaque année, ce contrat avec Gazprom rapportait entre 9 à 15 millions €. Une partie non négligeable du budget annuel donc.

Un piston de Mulder

Dans un contexte plus que morose, Geraerts, pistonné par Youri Mulder (le fils de Jan est une grande figure de Schalke) après leur rencontre à la suite d’une retransmission d’Extra Time, se retrouve face à un gigantesque défi, sans doute un des plus grands dans le football européen actuellement. “Le nouvel entraîneur de Schalke ne parle pas un mot d’allemand”, a titré Bild, alors que vingt journalistes ont répondu présent lors de la première conférence de presse du Limbourgeois. “Je viens de la région de Genk, où le dialecte est similaire”, a rassuré l’ancien T2 de Felice Mazzù.

Ca change des conditions du Parc Duden évidemment. Première échéance ? Le 22 octobre contre Karlsruhe, un concurrent direct dans la lutte contre la relégation. L’occasion idéale pour mettre fin à une série de trois défaites d’affilée.