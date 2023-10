”Infâme et dégoûtant” : les ultras de l’Inter Milan en remettent une couche sur Romelu Lukaku

Avec les Diables rouges cette semaine, l’attaquant s’est confié sur les raisons de son départ de l’Inter cet été. Mais le mal est fait pour les membres de la Curva Nord, l’un des plus fervents groupes de supporters de l’Inter Milan : ils ne veulent pas des explications de Lukaku qui est un traître à leurs yeux.

Un des responsables de la Curva Nord, Marco Ferdico a dit sa façon de penser à Big Rom' sur Instagram : “Romelu Lukaku, infâme et dégoûtant”, débute-t-il, “nous ne sommes pas intéressés par ce que tu as à dire. Nous ne voulons pas de tes justifications, nous ne voulons pas entendre ta voix. Si tu as des couilles (ce dont je doute), viens au Meazza. Milan veut te voir.”

Lukaku peut donc s’attendre à un accueil bouillant de la part des supporters de l’Inter Milan.