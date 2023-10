En effet, Thibaut Courtois est toujours absent pour cause de blessure. Casteels a l’habitude de prendre la relève mais il est malade. Du coup, Matz Sels pourrait connaître sa seconde titularisation avec les Diables si le portier de Wolfsburg n’était pas apte. En juin, alors que Casteels avait dû déclarer forfait et que Tibaut Courtois avait quitté le groupe après l'affaire du brassard, c'est Sels qui avait défendu le but belge en Estonie.

Casteels avait déjà manqué l'entraînement de mercredi. Arnaud Bodart, resté à l'intérieur mardi et mercredi, était, lui, de retour. Le sélectionneur Domenico Tedesco disposait donc de trois gardiens à l'entraînement, avec, outre Bodart, Matz Sels et Thomas Kaminski.

Ce jeudi matin, il y avait un dernier entraînement avant le vol à 15h vers Vienne. Tedesco devrait se montrer plus loquace lors de sa conférence de presse à 18h au Ernst Happel Stadion.

Les deux équipes se partagent la tête du classement du groupe F avec 13 points, loin devant la Suède (6). S'ils gagnent en Autriche, les Belges valideront leur ticket pour l'Allemagne.