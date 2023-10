92 jours après sa blessure, Van Cleemput regoûte à une place de titulaire : “Cette fois-ci, je n’ai pas cherché à revenir plus vite”

Jules, quelles étaient vos sensations ce mercredi ?

”Ça fait du bien. Je suis très content. Physiquement et articulairement, je me sens beaucoup mieux qu’avant ma blessure. Les sensations sont revenues directement. J’ai montré au coach que j’étais prêt pour postuler à une place dans la sélection face à l’Antwerp.”

Comment avez-vous vécu votre énième revalidation ?

”C’était encore une fois difficile à digérer. J’ai compris qu’il fallait l’accepter et que ça ne servait à rien d’être triste ou négatif. Ensuite, on a juste pris le temps pour bien revenir à 100 %. Cette fois-ci, je n’ai pas cherché à revenir plus vite. J’ai réalisé un travail spécifique sur mes chevilles et mes ischios.”

Vous avez vécu comment le début de saison délicat de l’équipe ?

”C’est complexe car je ne pouvais pas aider l’équipe depuis les tribunes. D’où une certaine frustration. J’ai tenté de les aider autrement. Là, je suis content de revenir et de pouvoir être acteur plutôt que spectateur.”