Zinho Vanheusden (Standard) remplace Ameen Al-Dakhil (Burnley) dans la sélection des Diables rouges

"Ameen Al-Dakhil n'est pas physiquement prêt pour le match contre l'Autriche et a quitté l'équipe cet après-midi", a expliqué la fédération via X, anciennement Twitter, à propos du joueur de Burnley en Angleterre. Pour le suppléer, Zinho Vanheusden refait ainsi son apparition chez les Diables Rouges plus de deux ans après avoir fait partie du groupe pour la dernière fois.

Le défenseur s'était assis sur le banc pour les matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 qui avaient eu lieu en septembre 2021. Il n'a porté qu'une seule fois le maillot de l'équipe nationale seniors, le 8 octobre 2020 à l'occasion d'un match amical contre la Côte d'Ivoire (1-1).