Veljkovic, Vertenten, Delferière et Van Holsbeeck : cinq ans après, voici ce que sont devenus les principaux acteurs du footgate

Dejan Veljkovic

L’agent corrompu était au cœur d’un système de blanchiment d’argent. Le premier repenti de l’histoire de la justice belge a empoché 3,9 millions d’euros au noir et a vu transiter 40 millions d’argent sale. Le Serbe était chez lui dans tous les clubs de D1 belge et a accepté de livrer tout ce qu’il savait en échange d’une réduction de peine. Il a été interrogé pendant 200 heures et a passé 42 jours en prison.

Les enquêteurs ont eu accès au carnet dans lequel il inscrivait toutes ses transactions financières. Il considère encore que sa rigueur administrative l’a sauvé. Pour lui, le football belge est pourri. “Je peux dire que 95 % des membres des conseils d’administration avec lesquels j’ai travaillé étaient corrompus. ”

Il est un paria dans le monde du football. Beaucoup le considèrent comme le plus grand menteur de l’histoire, uniquement attiré par l’appât du gain. Il espérait revenir dans le milieu mais n’est pas le bienvenu. Il est revenu une fois à Anderlecht et continue d’aller voir du football à l’étranger. Il pourrait légalement redevenir agent en Belgique mais a compris que ce ne serait plus jamais le cas.

Au niveau familial rien n’a changé. Il est toujours avec sa femme Marija Bogojevska et ses enfants vont à l’école en Belgique. Il ne compte d’ailleurs pas quitter la Belgique. Il a pourtant perdu la maison qu’il faisait construire en périphérie anversoise.

Bart Vertenten ©BELGA

Bart Vertenten

La carrière d’un des arbitres les plus cotés du pays a pris fin lorsque l’affaire a éclaté. Heureusement pour Bart Vertenten, il a pu continuer son métier de radiologue. À 35 ans, l’ancien arbitre a enchaîné quelques expériences à Louvain et Bruxelles avant de s’installer en Flandre-Occidentale, à Zwevegem. Il travaille dur et gagne bien sa vie. Il est décrit comme un homme de famille simple et tranquille. Il continue à faire du sport.

Vertentent a réclamé 130 000 euros de dédomagement à la fédération belge de football

Vertenten était en passe de devenir la référence de l’arbitrage belge à l’étranger. En 2018, il arbitrait en Chine avant de passer par la case prison pour corruption privée et participation à une organisation criminelle. Le tribunal soupçonne l’ancien arbitre d’avoir sifflé volontairement un penalty imaginaire. Il nie avoir truqué le moindre match. Dejan Veljkovic, la pièce centrale de l’affaire et repenti, a toujours affirmé ne jamais avoir pu l’influencer. Sa licence Fifa lui a été retirée à sa sortie de prison.

Cinq ans plus tard, il attend toujours un signal de la justice belge. Il n’a pas été question d’une transaction pénale dans son cas. Pour l’instant, c’est surtout le grand vide : pas d’excuses, pas de proposition, pas de renvoi devant le tribunal pénal. L’attente interminable pour laver son nom le frustre énormément, mais il a tourné la page depuis longtemps. Il a réclamé un dédommagement de 130 000 euros à la fédération belge pour avoir été injustement mis à l’écart. L’affaire est actuellement en suspens.

Sébastien Delferière vend des Mercedes à Soignies

Sébastien Delferière. ©BELGA

Sébastien Delferière

Il était l’arbitre numéro 1 du pays avant d’être soupçonné de fraude et de corruption. Il aurait truqué des matchs via Dejan Veljkovic. En retour, il aurait reçu une ristourne pour l’achat d’une voiture. Il est donc assez ironique de le voir à l’heure actuelle vendre des voitures dans un garage Mercedes à Soignies.

La vie de Delferière est étroitement liée à la ville de la région du centre. Il occupe le poste de directeur technique du Royal Soignies Sports qui évolue en première provinciale. Il est également coach de l’équipe réserve en P4. Il se débrouille d’ailleurs dans ce dernier rôle et confie prendre du plaisir dans ce nouvel univers dans lequel les gens sont plus familiers.

Il ne suit plus le football professionnel. Il n’est pas pour autant dégoûté du sport mais a une dent contre Veljkovic. “Ce n’est pas parce qu’un fantaisiste invente toutes sortes de choses qu’il faut mettre tout le monde du football belge dans le même sac.”

Il espère encore arbitrer. Plus pour retrouver le haut niveau mais pour rétablir son honneur. “Cela fait cinq ans que j’attends le dénouement de l’affaire. Ils m’ont proposé une transaction pénale mais j’ai refusé. J’ai hâte de prouver mon innocence. ”

Herman Van Holsbeeck. © Bernard Demoulin

Herman Van Holsbeeck

L’ancien patron d’Anderlecht a passé 22 jours en cellule. Il était soupçonné d’avoir aidé à la mise en place de montages financiers. Il recevait, en contrepartie de l’argent en dessous de la table. Il a toujours nié avoir été impliqué dans ces pratiques. Il s’est, depuis, retiré de la vie publique. On l’a vu à l’Union et au RWDM il y a quelques années. Il n’est, par contre, jamais revenu à Anderlecht.

Van Holsbeeck avait déjà 63 ans au moment des révélations et n’avait pas besoin de se reconvertir. Il a tenté sa chance comme agent en guidant de jeunes joueurs du Ghana mais a cessé cette activité depuis.

La médiatisation de son cas lui donne l’impression d’être déjà condamné avant même le début du procès. Une éventuelle transaction pénale n’est pas une option pour lui. Il veut réfuter à peu près toutes les accusations.

Il passe le plus clair de son temps chez lui à Dworp, près de Bruxelles. Les années pèsent de plus en plus mais il nage et fait du vélo pour rester en forme. Il joue également au padel, notamment avec son ami Daniel Spreutels. Il a dû mettre sa passion de côté ces dernières semaines suite à une opération au genou

La famille Van Holsbeeck s’est agrandie et il compte cinq petits-enfants. Il va d’ailleurs régulièrement voir son petit-fils de six ans jouer au football. Il y est abordé par les curieux. Pour s’évader, il s’envole pour Marbella avec sa femme Esmeralda qui travaille encore à mi-temps. Le couple est resté uni malgré les secousses.