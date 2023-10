Interrogé sur le fait que le football était de plus en plus “programmé” et qu’il ne laissait plus de place à l’instinct, l’ancien T2 des Diables rouges a désapprouvé ce constat. Pour argumenter ses dires, il a directement fait le lien avec un certain Eden Hazard.

”Le joueur que j’ai préféré regarder jouer, ces dernières années, c’est Eden Hazard. C’était… waouh ! Mais c’est un joueur d’instinct”, a-t-il expliqué avant de répondre à la question originale, “Il faut simplement leur donner des directives de zones où ils vont recevoir le ballon et ils pourront s’exprimer. Dans la structure, il fait ce qu’il veut. Combien de fois ça m’est arrivé, sur le banc, de me dire : 'Mais qu’est-ce qu’il fait ? Oh bravo !'”.

Un beau compliment de la part de Thierry Henry qui a toujours été proche du Brainois lors de son passage en équipe nationale.