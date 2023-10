Le débrief de ce mardi: Hazard range les crampons | Des fouilles pour retrouver Nathalie, disparue il y a 32 ans | 1ère sortie pour le tram de Liège

L’ancien capitaine des Diables rouges Eden Hazard a annoncé sur son compte Instagram mettre officiellement un terme à sa carrière ce mardi 10 octobre 2023 après 16 ans chez les professionnels, plus de 700 matchs joués et de nombreux titres remportés.

2. De Croo sur le budget fédéral: "Protéger le portefeuille des Belges"

"Notre pays est sorti plus fort des crises qu'elle a traversées. Protéger nos citoyens et nos entreprises en période de crise nous a couté plus de 20 milliards. Alors oui, le chemin qui mène à l'équilibre est plus long. Mais nous n'avons laissé personne de côté", a défendu le Premier ministre Alexander De Croo, mardi lors de son discours de politique général prononcé à la Chambre.

3. Disparition de la jeune Nathalie il y a 32 ans: des fouilles ce mardi

Une importante opération de recherche a lieu ce mardi 10 octobre 2023 dans le Brabant flamand. Elle serait en lien avec l’affaire Nathalie Geijsbregts, une jeune Belge disparue en 1991 à l’âge de 10 ans, et qui n’a jamais été retrouvée.

4. Le tram de Liège a effectué sa première sortie

Les premiers essais du lancement du tram dans Liège ont eu lieu ce mardi 10 octobre 2023 au matin. Ces tous premiers essais visent à tester le gabarit du tram sur les voies et des LAC (lignes aériennes de contact) sous tension.

5. Manneken-Pis vêtu d'une robe pour la toute première fois

Jamais en plus de 400 ans d'habillage Manneken Pis n'avait revêtu de robe féminine. Cet "oubli" est réparé grâce à la créatrice star Diane von Fürstenberg depuis ce 10 octobre 2023.