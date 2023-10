Ces 10 matchs qui ont marqué la carrière internationale d’Eden Hazard

19/11/2008 : Luxembourg – Belgique 1-1 > Sa première sélection

Wesley Sonck se fait remplacer ce soir-là par un phénomène. “Mais quand on a 17 ans et qu’on joue en Ligue 1, c’est qu’on a des qualités”, souligne l’attaquant. Hazard reste 23 minutes sur le terrain. Et impressionne tout son monde sur un petit solo sur l’un de ses premiers ballons où il élimine trois joueurs avant de buter sur le gardien adverse. Un phénomène est né alors qu’à la base, il ne devait même pas figurer dans la sélection et n’a dû sa présence qu’à la blessure de Stijn De Smet.

12/08/2009 : Tchéquie – Belgique 3-1 > Sa première titularisation

L’ère Vandereycken s’est achevée. Le mandat d’Advocaat n’a pas encore commencé et l’arrivée du Néerlandais reste un feuilleton à suspense. Les Diables, eux, sont déjà mal embarqués dans la course au Mondial 2010. En cette fin d’été, Frankie Vercauteren joue les intérimaires. Et Hazard, qui avait disputé l’Euro U19 en mai, revient chez les grands. Pour sa première titularisation. “C’est le moment pour moi de devenir titulaire aussi bien en sélection qu’à Lille, je suis prêt”. Dans ce nouveau naufrage, lui parvient avec quelques fulgurances à sortir la tête de l’eau. Soit autant de promesses pour la suite.

03/06/2011 : Belgique – Turquie 1-1 > Sa première polémique

Pour la première fois depuis près de dix ans, les Diables se retrouvent bien engagés sur la route d’une phase finale. Mais tout s’écroule contre la Turquie (1-1). Plus que le penalty de Witsel expédié en orbite, la sortie d’Eden Hazard fait parler. À l’heure de jeu, le tout frais meilleur joueur de Ligue 1 est remplacé par Georges Leekens à qui il n’adresse aucun regard quand il file directement au vestiaire pour finir par manger un hamburger alors que le match n’est pas terminé. “Il n’y a pas de cas Hazard mais les règles valent aussi pour lui”, tonne le sélectionneur. L’ombre d’une retraite internationale plane. Hazard sera suspendu deux matchs mais reviendra après une rencontre de punition…

07/10/2011 : Belgique – Kazakhstan 4-1 > Son premier but

1052 jours après sa première sélection, pour son 23e match avec les Diables, Eden Hazard marque. Enfin. Mettant fin à ce drôle de paradoxe. “Ce n’est pas que je suis moins bon, mais à Lille, je suis là toute l’année. Là, les joueurs sont différents et il faut prendre ses marques”, justifiait-il avant ce match où, sur un service de Mertens, il a tranquillement effacé le gardien pour faire trembler les filets. “Ce but, on l’attendait, une vraie délivrance”, expliquera-t-il plus tard. “Enfin, les gens allaient arrêter de me demander quand il allait tomber.” 28 autres ont suivi depuis, ce qui fait de lui le 4e meilleur buteur de l’histoire des Diables.

25/05/2012 : Belgique – Monténégro 2-2 > Son premier match avec le 10

Ce mois de mai 2012 est agité. Pour Hazard qui n’a pas encore officialisé son choix de rejoindre Chelsea. Pour les Diables qui viennent de voir Georges Leekens les quitter et Marc Wilmots se voir confier temporairement les commandes. En posant des choix forts et des jalons pour le futur. “Eden rêvait du numéro 10, eh bien je vais le lui donner”, explique-t-il en le déchargeant aussi en partie de ses obligations défensives. Positionné en meneur de jeu, le Brainois marque sur penalty et prend des risques. Beaucoup. “Mais c’est mon jeu”, explique celui qui ne quittera plus le numéro 10.

11/10/2013 : Croatie – Belgique 1-2 > Sa première qualification pour un grand tournoi

Un point sinon rien. Les Diables ont deux matchs pour composter leur billet. Ils n’attendront pas la réception du Pays de Galles et se qualifient en s’imposant sous le déluge de Zagreb. Avant cette rencontre, Hazard le confie : “Je ne suis pas encore assez bon avec les Diables”. S’amuse aussi : “Mon programme du week-end si on se qualifie : boire”. Après, il lâche : “J’ai fait un bon, un très bon match même je trouve”. Si Mandzukic le secoue, ses arabesques mettent la défense croate au supplice. Et lui pense déjà à la suite. Au Brésil. “On n’a pas envie d’y aller pour faire trois matchs. En qualité pure, on n’a rien à envier au Brésil et à l’Espagne mais on manque d’expérience.”

17/06/2014 : Belgique – Algérie 2-1 > Son premier match dans un grand tournoi

L’air de Belo Horizonte, déjà humide, a été rendu encore plus irrespirable par la physionomie de cette rencontre mal emmanchée avec un penalty concédé qui voit les Diables menés durant 45 minutes. Après l’égalisation de Marouane Fellaini, Hazard se retrouve à la baguette d’un contre. La suite lui appartient : “Dès que j’ai accéléré, j’ai vu Dries sur ma droite, il fallait que j’attende le tout dernier moment pour lui servir le ballon”. Le timing est parfait, comme la finition de Mertens. Le Brainois, souvent pris à deux ou à trois, peut sourire : “C’est bien, mais je peux encore faire mieux”.

07/06/15 : France – Belgique 3-4 > Son premier capitanat

En cette fin de saison, Vincent Kompany et Thomas Vermaelen sont blessés. Plutôt que Jan Vertonghen qui avait déjà eu cet honneur, Marc Wilmots décide de faire d’Eden Hazard son capitaine. “Cela va encore plus le responsabiliser”, nous explique son papa Thierry. “J’avais déjà demandé le brassard une ou deux fois au sélectionneur sous forme de boutade”, explique le Brainois qui avance sa conception de la fonction : “Je serai un capitaine qui parle avec ses pieds”. Et un capitaine qui dure aussi : seuls Jeff Jurion (40) et Jan Ceulemans (51) ont porté plus le brassard que lui (38).

09/11/2016 : Pays-Bas – Belgique 1-1 > Son premier match avec Thorgan

Ils n’avaient fait, au mieux, que se croiser. L’aîné avait souvent été remplacé dans le groupe par le cadet. Jusqu’à cette soirée aux Pays-Bas qui a fait des Hazard la quatrième fratrie à évoluer chez les Diables après les Millecamps, les Mpenza et les Lukaku. Vingt-six minutes forcément particulières quand Thorgan a remplacé Kevin De Bruyne. “Mes parents devaient être contents et papa stressé “, s’amusait-il. Eden, tout sourire, n’a pas pu s’empêcher de chambrer : “J’étais un peu fatigué et il me disait : ‘reste là, moi je cours.’ Cela fait partie de son job de petit frère”.

06/07/2018 : Belgique – Brésil 2-1 > Son premier chef-d’œuvre planétaire

Un moment de grâce. De félicité. De génie à l’état pur. Comme son idole Zinédine Zidane douze ans plus tôt au même stade de la compétition, Eden Hazard apparaît dans la nuit de Kazan comme le joueur le plus brésilien sur le terrain. Jamais la Seleçao ne parviendra à tenir le Brainois qui réussît ses 10 dribbles sur les 10 qu’il a tentés. Et atteint un sommet tout personnel qui le symbolise assez fidèlement : “C’est le meilleur match de ma carrière. Ce qui m’a fait le plus plaisir, c’est que je n’ai pas marqué ou fait marquer. On peut faire un super match sans”.

01/12/2022 : Belgique – Croatie 0-0 > ses dernières minutes en Diable rouge

À l’été 2019, Eden Hazard est transféré au Real Madrid pour asseoir un peu plus sa légende. Mais l’aventure madrilène ne se passe pas comme prévue. Le Brainois enchaîne les blessures et peine à atteindre le niveau qui était le sien en 2018. Pas à 100 %, il traverse l’Euro 2020 (disputé en 2021) comme un fantôme. Enfin épargné par les pépins physiques depuis le début de l’année 2022, Hazard ne joue pourtant que très peu avec le Real Madrid. Il arrive au Mondial 2022 avec peu de rythme et un niveau très éloigné de celui du Mondial 2018. Titulaire lors des deux premières rencontres, Hazard montre de l’envie et se bat… mais ne parvient plus à faire de différences.

Mis sur le banc face à la Croatie lors du match capital pour la qualification, Hazard ne monte au jeu que dans les derniers instants de la rencontre. Pas assez pour inverser la tendance : les Diables rouges sont éliminés de la Coupe du monde.