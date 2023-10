L’agent de footballeurs Dudu Dahan parle du conflit en Israël : “Je n’ai jamais rien vu de pareil”

Les citoyens israéliens suivent la situation et son évolution au plus près. “On se bat contre des gens qui s’en fichent que vous soyez un enfant, un vieux, un civil, un soldat. Je vis dans l’une des plus belles villes du monde, Tel Aviv. Elle est pleine de vie, tous les jours de la semaine. On y entend parler toutes les langues. Et d’un coup, voir ces rues vides, c’est vraiment très triste. C’est exactement ce que le Hamas recherche. C’est évident qu’il y a des gens innocents à Gaza. Il y a beaucoup de bonnes personnes là-bas, qui aiment la vie mais sont comme en prison parce que le Hamas les utilise comme des otages. C’est important que le monde sache qu’on se bat contre des terroristes, qui ne sont pas tellement différents de l’état islamique.”

guillement Quand vos enfants vont à un festival, des terroristes viennent et tirent sur tout le monde… Imaginez que cela arrive à Tomorrowland.

Comme tous les Israéliens, Dudu Dahan souhaite un retour rapide à la vie normale. “Moi, j’ai beaucoup d’amis arabes. Certains sont comme des frères pour moi, de la famille. En tant qu’agent, je représente plus de 80 joueurs arabes. J’en suis très fier. Je les aime et ils me le rendent bien. C’est la famille. Mes meilleurs amis sont musulmans. Le Hamas ne cherche qu’à installer la terreur et détruire tout ce qu’il y a de bien en Israël. Quand vos enfants vont danser à un festival, des terroristes viennent et tirent sur tout le monde… Imaginez que cela arrive à Tomorrowland. J’espère que tout cela sera vite terminé et que cela reviendra rapidement à la normale. J’espère que les gens qui ont été kidnappés seront rapidement ramenés chez eux. C’est ce qu’il y a de plus important, ce que tout le monde pense en Israël. Personne ne croit à ce qu’il se passe. Mais Israël est un pays très fort, nous n’abandonnerons jamais. Nous allons nous battre et ramener nos enfants à la maison.”

Bien qu’il ait perdu un ami proche, l’ancien footballeur de 43 ans Lior Assoulin (ex-Beitar et Hapoel Tel Aviv), dans l’attaque sur le festival de musique, et où un autre ami a été victime d’une bombe et a dû être amputé, Dudu Dahan ne veut pas se cacher dans un abri. Il ne veut pas offrir cette victoire au Hamas. Il souhaite d’ailleurs se remettre au plus vite à la course. ” Je n’ai pas peur pour la santé des membres de ma famille et pour la mienne. J’ai un enfant à l’armée mais je n’ai pas peur. Personne n’a peur.”

Dudu Dahan représente beaucoup de joueurs. Il a ainsi réglé les arrivées de Parfait Guiagon (Charleroi), de Stipe Perica (Standard), de Yonas Malede (Malines) ou encore d’Elisha Sam (Patro Eisden). Il s’est également occupé du retour en Israël de Lior Refaelov, qui s’est lié cet été au Maccabi Haïfa.

“Les joueurs étrangers qui sont en Israël ont eu la permission de rentrer chez eux. Le championnat est arrêté. J’ai beaucoup de joueurs évoluant en dehors d’Israël. Je parle avec eux, j’essaie de les détendre. Je leur dis de ne pas trop s’exprimer sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais si quelqu’un peut lui chercher des ennuis. Ils pensent évidemment à leur maison, ils sont inquiets. Être à l’étranger quand il se passe des choses pareilles en Israël, c’est difficile. On ne sait pas trop ce qui se passe, on s’inquiète. Je sais ce qu’ils ressentent ; j’ai vécu cela. J’essaie de les relaxer, je leur dis de faire leur travail et de se concentrer sur le football. C’est mieux que d’être dans un abri…”

L’actualité n’incite pas à l’optimisme. Pourtant… ” Aucun des joueurs israéliens ne veut rentrer au pays, assure Dudu Dahan, avant de retourner regarder la deuxième mi-temps de La Gantoise – Genk. Ce sont des pros. Ils viendront tous les jours à l’entraînement et ils vont faire le job. Bien sûr, ils sont inquiets mais en Israël, on a un caractère assez spécial. On a tous fait l’armée ; nous sommes habitués à ce genre de situations. Notre mentalité est forte. C’est difficile de nous briser.”