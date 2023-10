Face à Rennes, Kylian Mbappé réalise l’un des loupés de la saison (vidéo)

Pire. En fin de rencontre, alors que le score était déjà de 1-3 en faveur de son équipe, Mbappé part rapidement en contre. Et alors qu’il parvient à dribbler son opposant, ainsi que le gardien rennais Steve Mandanda, le buteur du club de la capitale rate complètement son dernier geste et envoie le cuir au-dessus d’un but pourtant vide.

Sur le fond, ce loupé n’est pas très grave au vu de la victoire des troupes de Luis Enrique. Mais sur la forme, ce raté montre à quel point le Parisien semble en difficulté ces derniers jours.