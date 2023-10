Best of foot local : des faits de racisme, un but gag et un choc devant plus de 1500 personnes (vidéo)

1. Racisme du côté de Momignies…

En P4H dans le Hainaut, des faits inacceptables se sont produits lors de la rencontre entre Momignies et Marbaix. Comme l’explique l’entraineur visiteur Dylan Boncher, plusieurs de ses joueurs ont été victimes d’insultes racistes. La rencontre a d’ailleurs été stoppée à deux reprises. “J’en veux un peu à l’arbitre de ne pas avoir arrêté définitivement le match.

Du côté de Momignies, la direction affirme les faits graves et prendra des mesures en conséquence dès ce mardi.

2. … Altercation avec l’arbitre et un supporter de Boussu-Les-Walcourt

Dans la même série décidément, le match entre Grand-Reng B et Boussu-Les-Walcourt a été définitivement arrêté à la 88e. Un supporter visiteur a échangé des mots avec l’arbitre, qui a décidé de stopper la partie. “Parler d’agression est un peu fort, souligne Marc Roelants.”

Du côté local, c’est la consternation. “On a dû appeler la police car le supporter menaçait l’arbitre, s’indigne le CQ Sébastien Lobé. Il s’est enfui dès que la police est arrivée mais avant cela, il a agressé notre déléguée.”

3. 3 penaltys en 10 secondes

La rencontre entre Thisnes et Verlaine B a été complètement folle en P2A liégeoise. Victorieuse 5-4 après un mano à mano entre les deux formations, l’équipe de Pierre Longueville a vécu la spécificité de tirer 3 penaltys en l’espace de 10 secondes. D’abord via Wanderson, qui le loupe. Mais l’arbitre de la rencontre fait retirer le penalty. À 44 ans, Mathieu Belme prend ensuite ses responsabilités mais Haidon, le portier verlainois, sort l’arrêt… avant de commettre une faute au moment où il tente de prendre possession du ballon. Mathieu Belme retente donc sa chance et parvient à la mettre au fond, non sans un ouf de soulagement.

4. Le but de la honte

Si Fernelmont/Hemptinne est parvenu à prendre une unité contre Dinant en fin de partie. Mais le but inscrit est décrié de toute part. Un manque de fair-play serait à l’origine du but. “Nous mettons la balle dehors car ils ont un blessé, sauf qu’il nous remette le cuir à trois mètres de notre but. C’est de là que vient le but, je suis très déçu”, pestait Vincent Strobbe.

Même du côté local, Benjamin Joine n’appréciait pas la méthode employée. “Je ne suis pas content de mes joueurs ni de la faço dont cela s’est passé.”

5. Rochefort – Mons devant 1500 personnes

Quelle ambiance pour une rencontre de D2 ACFF. Devant une affluence record, le Mons de Dante Brogno est parvenu à battre Rochefort 0-2 grâce à un but de Kambi et Kakadji.

Quand on sait la difficulté qu’à certains clubs d’avoir plus de 50 personnes présentes autour du terrain, pouvoir placer plus de 1500 personnes dans ses tribunes est un véritable exploit.

6. Un gardien en pleurs

En P1, Oppagne a mis une déculottée à Chaumont : 9-1. En grande forme, Marvin Etienne est parvenu à planter un solide quadruplé, de quoi mettre KO le jeune Nathan Lambert. Le portier remplaçant était occasionnellement titulaire, mais sans faire d’erreur, en a vu 9 rentrer dans ses filets. De quoi le mettre en pleurs à l’issue de la rencontre.

7. Un but gag

Si Acren est parvenu à prendre une unité contre Verviers, Rico-Garcia risque d’avoir mal à la tête. Alors que son équipe menait 0-1, le joueur verviétois a vu un de ses équipiers lui dégager le cuir dans son rectangle… en pleine poire, avant de voir le ballon rentrer dans ses propres filets. Une situation douloureuse mais qui fera sûrement sourire l’équipe une fois la déception passée.