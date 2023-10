La différence est venue de ses pieds. Des bons services dont un galvaudé par Morioka. C’est encore lui qui avait trouvé Heymans sur le poteau de ce dernier (90e + 11). Et puis, il donne parfaitement le corner de la victoire. Un match plein.

Koffi 3 Il a encore pris des risques jeu au pied. Cela a fonctionné jusqu’à la 82e minute. Une bourde monumentale qui tombe au plus mauvais moment. Il peut dire merci à Dabbagh et Dragsnes.

Knezevic 7 Forcément, il apporte avec sa densité athlétique. Il a maîtrisé Gueye dans le secteur aérien. Son retour apporte de la stabilité défensive. L’une des seules bonnes nouvelles de la soirée..

Marcq 6,5 Il a passé une soirée tranquille. Sa gnaque a permis aussi à l’équipe de ne rien lâcher.

Andreou 6,5 Le Chypriote a failli gâcher un match serein à cause d’une passe ultra-dangeureuse plein axe (51e) puis il l’a bonifié d’un assist magnifique en toute fin de match.

Rogelj 6 Quel retour (37e) sur Dwomoh en fermant l’axe. Mobile sur son flanc et bien en jambes sans trouver la justesse technique dans le dernier geste.

Dragsnes 6,5 On l’a davantage vu après la pause. Et il devient le héros en marquant le but de la victoire qui est en plus splendide.

Morioka 5 Il a remplacé Ilaimaharitra au pied levé alors qu’il n’a plus joué depuis un mois. Il doit marquer (29e). Discret par la suite malgré un bon tir dévié (51e).

Zorgane 5 On voit à certaines passes qu’il n’est pas encore le Adem de la saison dernière.

Guiagon 6 Le danger vient de lui et de Mbenza. Son agilité et sa propension à servir de relais aident son équipe. Il doit encore gagner en constance et en efficacité.

Dabbagh 6,5 Une perte de balle très dangereuse (27e) qui aurait pu conduire à l’ouverture du score du RWDM. Il a eu le mérite de ne rien lâcher et de faire valoir ses qualités dans le box en égalisant.

Felice Mazzù 7 Le Felice Time est de retour. Il aurait pu flancher malgré l’ouverture du score tardive mais il a su rester lucide dans son coaching payant.

Defourny 5,5 Un arrêt sur une tête de Morioka, fusillé sur les deux buts carolos.

Sissako 6 En difficulté lorsqu’il a évolué dans l’axe de la défense contre Gand, il a été replacé sur la droite par Caçapa, ce qui lui convient mieux.

Klaus 6 Mis au repos contre Gand, le Brésilien a retrouvé sa place mais cette fois dans l’axe de la défense. Sa taille a fait du bien dans le jeu aérrien.

Segovia 6 Un match propre sur le côté gauche de la défense.

Camara 5,5 Bonne prestation défensive dans l’ensemble. Une grossière mais utile faute lorsqu’il est pris de vitesse par Dragsnes.

Abner 5 De retour dans le onze de base, son impact physique est bon mais son jeu au pied laisse quand même à désirer.

Abe 5 Ni bon, ni mauvais, pas très disponible pour ses équipiers.

Dwomoh 5 Moins présent que d’habitude, dans les duels et les reconversions offensives.

Reine-Adélaïde 5,5 Sa première association avec Mercier n’a pas été à la hauteur des attentes. Il a trop souvent regardé le ballon passer au-dessus de sa tête et l’a fait comprendre à ses équipiers.

Mercier 5 Le maestro du RWDM a moins d’impact dans le jeu depuis quelques matchs. On a senti qu’il cherchait sa place sur le terrain aux côtés de Reine-Adélaïde.

Gueye 5 Orphelin de Biron, plus nerveux, il a été moins dangereux et a moins pesé sur la défense adverse. A failli être le héros du match avant l’égalisation et son exclusion.

Heris 6 Gros impact phyisque dès sa montée, se fait avoir sur le 1-1.

Mboup 5 Une entrée au jeu timide sur le flanc droit, son geste dans les arrêts de jeu provoque l’exclusion de Gueye.

Caçapa 6 Il a osé titulariser Mercier et Reine-Adélaïde mais devra encore trouver les bons réglages pour mieux les faire cohabiter.