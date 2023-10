"Une petite équipe? S’il vous plaît…" : Jürgen Klopp félicite l’Union Saint-Gilloise pour sa rencontre à Anfield

Une fois que le plus dur était fait, les Reds n’ont plus dû forcer leur talent. Si Jürgen Klopp n’a pas été impressionné par les Bruxellois, il ne les a pas sous-estimés. Pour l’entraîneur, l’Union doit absolument croire en elle. “L’Union est en tête du classement en Belgique. Le club est aussi grand qu’il s’imagine être grand”, a-t-il commencé.

Lorsqu’un journaliste lui fait remarquer que son équipe n’a reçu aucun cadeau des “petits Belges”, le charismatique coach allemand s’esclaffe. “Une petite équipe ? Allez… Je n’ai pas vu une petite équipe sur le terrain, mais une équipe très forte. Si nous avions laissé la porte entrouverte un peu plus, l’Union aurait pris d’assaut le terrain”.

Si la victoire est difficilement contestable, l’Allemand estime que son équipe aurait pu mieux gérer certaines situations. “Nous avons donné onze corners à nos adversaires. C’est beaucoup trop. Heureusement, nous avons bien défendu. Mais pour ces rencontres européennes, cela peut se terminer différemment.”

Avec six points sur six, Liverpool est premier de son groupe. Logique, tant le club est le favori incontesté et incontestable du groupe et qu’il a l’habitude des grandes joutes européennes. “Globalement, nous aurions pu faire encore mieux. Mais l’équipe a bien géré l’énergie et l’intensité de notre adversaire. Je suis donc heureux avec cette victoire.”

”En termes de football, nos idées sont presque identiques”

Lors de cette rencontre entre David et Goliath, il y a eu plusieurs matchs dans le match. Le plus évident est évidemment le duel entre Kevin Mac Allister et son frère Alexis. “C’est à cause de lui que je souffre aujourd’hui”, a expliqué le défenseur de l’USG. “Mais c’est un moment très spécial. Heureusement, nous affronterons encore Liverpool à Bruxelles. Nous aurons peut-être notre revanche. Je vais beaucoup me souvenir de cette rencontre, de ma famille… et de cette future rencontre contre Alexis !”

Dans le clan d’en face, le champion du monde argentin savourait également ce duel contre son frère. “C’est spécial pour ma famille. Aujourd’hui, mon père était là, mais je suis sûr que tous les membres de notre famille étaient devant la télévision, donc c’était spécial”, a répondu le Reds. “Mon père a joué et il sait ce que cela signifie de jouer contre son frère, car mon oncle était là aussi. Je pense qu’il a un peu pleuré.”

Brothers, Union Saint-Gilloise's Argentinian defender #05 Kevin Mac Allister (R) and Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister (L) chat as they warm up ahead of the UEFA Europa League group E football match between Liverpool and Royale Union Saint-Gilloise at Anfield in Liverpool, north west England on October 5, 2023. (Photo by Oli SCARFF / AFP) ©AFP or licensors

D’un duel argentin à un autre Allemand, il n’y a qu’un pas. Après la rencontre, Jürgen Klopp et Alexander Blessin se sont adressé quelques mots. Même si ce n’était pas la première fois que les deux hommes énergiques se rencontrent. “Cela fait très longtemps qu’Alexander Blessin n’a pas croisé mon chemin”, sourit Klopp.

Les deux hommes sont nés à Stuttgart, mais ils n’ont pas grandi dans le même environnement. Ce qui ne les empêche pas d’avoir des points en commun. “Il est citadin et je viens de la campagne, mais dans le football, nos idées sont presque identiques”, termine-t-il.