Kanga et Sowah, une connexion qui se construit pas à pas : “Ils se cherchent encore mais le meilleur est à venir”

Mais derrière cette réalité chiffrée se cache une connexion qui est toujours en construction. Car il est un fait certain que les deux hommes doivent encore prendre leurs marques tous les deux. Samedi dernier, à Louvain, ils ne se sont échangé que trois petites passes et ils ont parfois manqué de complémentarité. “On les a souvent vus faire les mêmes appels, souligne notre consultant Alex Teklak. Souvent, les deux joueurs se retrouvaient dans la même zone, sans forcément faire attention l’un à l’autre. Or, leurs courses devraient plutôt être inversées.”

Sowah, une liberté à réguler : “Il doit prendre exemple sur Griezmann”

S’il se réjouit de la liberté que lui accorde Carl Hoefkens (avec qui il a une excellente relation), Kamal Sowah en a justement un peu trop, de libertés. “Il court partout, il décroche, il fait des appels en profondeur… Parfois, cela perturbe même certains de ses équipiers comme Hayao Kawabe qui doit, par conséquent, se décaler. Sowah a de bonnes intentions et de la bonne volonté. Il court beaucoup, il est généreux dans l’effort mais il a besoin de structurer son jeu, reprend notre consultant. Il a du potentiel et il va certainement comprendre les choses… si on lui explique. Pour cela, il y a besoin d’intentions de jeu et, sur ce plan, le Standard actuel est assez flou. Un peu brouillon. Mais il ne faut pas oublier que, à sa décharge, Carl Hoefkens découvre encore certains joueurs de son effectif.”

Dans ces circonstances, la position de deuxième attaquant de Sowah est plus complexe qu’elle n’y paraît. Mais, en Europe, il y a des exemples qui peuvent l’aider à progresser. “Il aurait tout intérêt à regarder les vidéos d’un joueur comme Antoine Griezmann qui tient ce rôle à la perfection aux côtés d’Alvaro Morata, à l’Atlético Madrid. En termes de déplacement et de courses, cela ne pourra être que bénéfique.”

Kanga, le joueur le plus hors-jeu de Pro League (déjà douze fois) : “Un souci d’attention”

Et Wilfried Kanga ? Pour l’instant, son principal souci est… le fait qu’il soit trop souvent signalé en position de hors-jeu. Douze fois exactement depuis le début de la saison. Un record en Pro League. “Il y a des attaquants chez qui c’est instinctif de flirter avec la limite du hors-jeu mais pour Kanga, c’est un souci d’attention, ajoute Teklak. Ses déplacements pourraient également être meilleurs. L’exemple criant, c’est son but à Eupen sur l’excellent service de Kawabe. Or, ce n’est pas le déplacement de l’attaquant ivoirien qui provoque la passe du Japonais mais l’inverse. Le vista de Kawabe modifie et bonifie la course de Kanga qui manque un peu de concentration.”

Mais ce n’est pas parce que la complémentarité entre Kanga et Sowah n’est pas encore totalement établie que cela veut dire que les deux hommes ne sont pas complémentaires. “Ils le sont, précise même notre consultant. La force et la puissance de Kanga peuvent faire des dégâts dans une défense. Tout comme sa capacité à jouer dos au but. Si on y ajoute la capacité de Sowah à aller chercher la profondeur, ce sont deux profils qui ont tout pour jouer ensemble. Sur papier, c’est même prometteur. Je suis persuadé que, pour eux, le meilleur est à venir.”

Il y a beaucoup de joueurs qui pourraient être associés à Kanga. ©JIMMY BOLCINA

D’autres solutions pour jouer avec Kanga ? “Djenepo, Canak, Balikwisha ou… Kawabe”

Mais si, à terme, le duo ne trouve pas ses marques, d’autres solutions existent également au sein du noyau liégeois, pour être associés à Kanga qui semble déjà indéboulonnable malgré les montées au jeu satisfaisantes d’Ohio (”mais il est encore trop brut de décoffrage”, souligne Teklak).

”On pourrait imaginer Djenepo, Canak, Balikwisha ou même Kawabe dans le rôle de deuxième attaquant, termine notre consultant. Mais les profils sont différents : Djenepo privilégie un peu plus le dribble et a besoin de se retrouver proche du but pour être intéressant, en un contre un notamment. Canak et Balikwisha, eux, sont des joueurs doués pour les combinaisons courtes et qui ont la capacité d’avoir une grande influence sur le jeu. Quant à Kawabe, il me plaît beaucoup depuis plusieurs semaines. On sent qu’il réfléchit vite, parfois trop vite pour ses équipiers, et qu’il donne facilement du rythme au jeu sans forcément être rapide. Je serais curieux de le voir dans cette position un peu plus offensive. On aura peut-être droit à une bonne surprise.” Dans tous les cas, les possibilités ne manquent pas.