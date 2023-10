Domenico Tedesco, à propos de l'absence de Zinho Vanheusden dans la sélection des Diables : "Il a besoin de temps"

"Il était dans la préselection de 35, on le suit. On l'a suivi l'année passé, le feeling avec lui est très bon", souligne Domenico Tedesco. Mais l'entraineur préfère préserver le défenseur, grièvement blessé depuis plusieurs saisons, "Il a été out pendant une longue période, il lui faut du rythme. On verra la suite mais il a les qualités pour revenir et être important pour nous. Quand vous êtes out pendant un an et demi, vous avez besoin de temps", conclut-il.