Domenico Tedesco crée la surprise en sélectionnant Mandela Keita avec les Diables rouges en vue des rencontres contre l'Autriche et la Suède

Et à 8 mois de l'Euro, les Diables rouges ont l'opportunité de se qualifier. Pour cela, ils devront s'imposer en Autriche le 13 octobre, et face à la Suède 3 jours plus tard. Tout en se rappelant qu'une première place du groupe permettrait d’être tête de série lors du tirage au sort de la phase finale de la compétition le 2 décembre prochain.

Et pour cela, Domenico Tedesco a décidé de garder les tauliers de la sélection. Exit Hugo Siquet, l'entraineur de la Belgique a fait le choix de ne prendre que Mandela Keita, auteur de très bons derniers mois avec l'Antwerp, à la place.

Pour le reste, Yannick Carrasco est bien dans la sélection, au même titre que Youri Tielemans qui vit pourtant plusieurs mois très compliqués.

Voici la sélection :

Gardiens :

Bodart, Selz, Kaminski, Casteels

Défenseurs :

Al-Dakhil, Debast, Faes, Theate, Vertonghen

Latéraux :

Castagne, Deman, Carrasco

Milieux :

Mangala, Onana, Tielemans, Keita

Ailiers :

Bakayoko, Doku, De Ketelaere, Lukebakio, Trossard

Attaquants :

Batshuayi, Lukaku, Openda