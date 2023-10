”Paris a sombré, Mbappé porté disparu” : la presse française impitoyable avec la prestation du PSG

Bousculés pendant 90 minutes, les joueurs de Luis Enrique ont été incapables de réagir. C’est notamment la tactique mise en place par le coach espagnol qui est pointé du doigt. “Ils n’ont pas su compenser ce déficit d’engagement par une qualité technique supérieure, ni même une adaptation technique que le schéma en 4-2-4 aurait nécessitée."

Le journal Le Parisien évoque également la mauvaise prestation des joueurs de la capitale. “Confronté à un déchet technique alarmant, le technicien espagnol a choisi de s’incliner avec ses idées et son système à quatre attaquants ce mercredi soir à Newcastle.”

Faillite collective et individuelle

En difficultés collectivement, les Parisiens ont aussi failli sur le plan individuel. À l’image d’abord du capitaine Marquinhos, auteur d’une relance catastrophique dans l’axe et menant au premier but des troupes d’Eddie Howe (17’, Almiron). “Le capitaine a été pris par l’intensité des Magpies et a même demandé à ses partenaires faire baisser le rythme tôt dans le match”, analyse le quotidien Ouest France.

Kylian Mbappé est également passé à côté de la rencontre. L’Équipe lui accorde une note de 3,5/10, tandis que le journaliste Daniel Riolo n’a pas hésité à mettre en évidence les soirées “de débauche” du buteur français.

So Foot poursuit et lance ironiquement un avis de recherche : “Si vous apercevez le petit Kylian dans les rues de Newcastle, n’agissez pas seul." Dépassé tout au long de la rencontre, l’attaquant français n’aura pas été en mesure d’amorcer la moindre révolte. “Kylian Mbappé ne devrait pas avoir vocation à s’imposer comme le dépositaire du jeu parisien, et la débâcle de ce mercredi soir l’illustre une nouvelle fois.” Le Champion du monde n’a d’ailleurs touché que quatre ballons dans la surface adverse, et n’a tenté sa chance qu’à une reprise. Un match à oublier pour les Parisiens, à quatre jours d’un déplacement difficile à Rennes.