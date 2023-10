Messi jouera-t-il encore en 2023 ? “C’est une absence préjudiciable pour nous”, confie Sergio Busquets

Depuis que Messi est sur flanc, la machine floridienne est grippée. Un nul contre Orlando, une défaite face à Houston, un nul face à New York City FC et une cinglante défaite dans la nuit de mercredi à jeudi face à Chicago (4-1) : les hommes de Tata Martino n’avancent plus alors que la fin de la saison régulière est toute proche et que les séries éliminatoires, permettant de jouer le titre, vont commencer. “La première personne qui veut que Leo soit sur le terrain, c’est Leo lui-même, continue Busquets. Ensuite, c’est nous, ses équipiers car nous savons à quel point il est important pour nous. C’est dommage mais on ne peut pas contrôler les blessures.”

guillement Il n'y a qu'aux Etats-Unis que les fans locaux se plaignent que le meilleur joueur de l'équipe adverse ne joue pas...

61 000 personnes espéraient donc voir Messi reprendre la compétition à Chicago. Mais les fans de football en seront pour leurs frais. Et alors que les prix des tickets ont explosé depuis l’arrivée de Messi (on parle d’un simple billet à 185 €), le club de l’Illinois a eu une idée : offrir 250 $ de crédit pour un abonnement la saison prochaine à ceux qui avaient acheté leur ticket pour voir Messi à l’oeuvre. “Je comprends les attentes à Chicago, comme ailleurs, mais lorsqu’un joueur n’est pas en état de jouer, il ne peut pas jouer, répond Tata Martino. Nous ne pouvons en aucun cas le forcer à sortir du banc et à jouer. C’est très étrange qu’un manager explique aux supporters adverses pourquoi le meilleur joueur du monde ne peut pas jouer. Cela n’arrive que parce qu’il s’agit de Messi et parce que nous sommes aux États-Unis. Il n’y a qu’ici que les fans locaux se plaignent que le meilleur joueur de l’équipe adverse ne joue pas…”

L'absence de Messi déçoit à chaque fois les fans. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Messi, 36 ans, jouera-t-il à nouveau en 2023 ? Tata Martino se montre rassurant : “Je pense qu’il est sur le point de rejouer. Nous l’évaluerons ce jeudi et ce vendredi. Le plus important est qu’il laisse sa blessure derrière lui et revienne petit à petit à sa meilleure forme.”

Pour l’instant, le moins qu’on puisse écrire, c’est que l’Inter Miami aurait besoin de l’Argentin. Les Hérons sont bien mal embarqués dans la course aux playoffs. Avec 33 points, le club est avant-dernier de sa Conférence Est. S’il ne lui reste que trois rencontres à disputer, l’Inter Miami peut toujours se qualifier pour les barrages, Chicago et Montréal occupant les deux derniers sièges offrant un billet pour la suite de la saison. Pour cela, les Floridiens devront faire le plein de points et compter sur la défaillance de l’une ou l’autre équipe. “Notre sort ne dépend plus de nous-même, constate Tata Martino. Il y a une possibilité infime et certains résultats peuvent ou pas nous aider…”

But de classe mondiale de Dejaegere

Premier problème ? L’Inter Miami reçoit ce week-end Cincinnati. Les équipiers de l’ancien Anderlechtois Matt Miazga et ex-Gantois Yuya Kubo sont en forme et viennent d’ailleurs de remporter le Supporter’s Shield, soit le trophée récompensant l’équipe ayant pris le plus de points lors de la saison régulière. Si tout se passe bien, ce sera ensuite un double affrontement face à Charlotte, l’équipe d’un Brecht Dejaegere ayant marqué un but de classe mondiale, lui, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Ce ne sera sans doute pas en 2023 que Messi remportera la Coupe MLS. “J’ai toujours pensé que ces quelques mois serviraient à façonner le club et à réaliser une excellente année 2024”, prophétise Tata Martino. Une année lucrative pour l’Inter Miami. Pour le plus petit abonnement à l’année, les prix ont quasi doublé, le moins dispendieux revenant tout de même à 825 €. En espérant que Messi dispute une saison complète…