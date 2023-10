À Newcastle, les Parisiens ont pris l’eau face aux troupes d’Eddie Howe. Largués dès la première mi-temps sur le score de 2-0, les joueurs parisiens n’ont pas réagi assez tôt. Au retour des vestiaires, Longstaff alourdissait le score à 3-0, avant qu’Hernandez ne donne une lueur d’espoir aux siens. Score final 4-1.

Après la rencontre, nombreux sont ceux qui analysaient la petite forme du PSG, un peu à la ramasse en championnat. Un habitué des analyses du club parisien, Daniel Riolo, n’a pas hésité à tacler le leader du PSG, Kylian Mbappé.

”Mbappé critiquait Neymar la saison dernière en disant : 'Va falloir bien manger, bien dormir' (ndlr : le Brésilien n’avait pas bonne réputation concernant son hygiène de vie). Mais Mbappé il a fait une préparation moisie. Il devrait plus travailler et moins sortir. Au moment où il est censé devenir un leader, il devient le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris. La réputation qu’il est en train de se faire à Paris avec tous les gens qui parlent attention !”, fustige le journaliste français dans l’After Foot sur RMC Sport.