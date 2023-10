Défense hésitante, sifflets du public et pression avant le Standard : au Club Bruges, Deila fait déjà débat

Défensivement, c’est effrayant

Le principal souci brugeois se situe en défense, où les buts tombent trop facilement. Sur les dix derniers matchs joués par les Blauw en Zwart, ils ont toujours encaissé. Seul Courtrai fait pire avec 12 matchs encaissés lors de ses 12 dernières sorties. “Nous sommes instables, a reconnu Simon Mignolet, lassé de devoir se retourner. “Quand l’adversaire décide de jouer son jeu, il peut s’amuser offensivement”, analysait Marc Degryse dans HLN le week-end dernier.

Derrière des erreurs défensives évitables et un bloc vulnérable se cache la difficulté de Ronny Deila à trouver la bonne formule, tant au niveau de son arrière-garde que dans l’entrejeu. Les remplacements de Boyata et d’Onyedika à la mi-temps du match face à Saint-Trond en sont la preuve. Tout comme le fait que le coach norvégien (qui retrouvera son pays natal ce jeudi soir) ait ressorti Eder Balanta du placard lors des deux derniers matchs.

Le public se tend

Le meilleur baromètre brugeois, c’est souvent son public. Et face à Saint-Trond, dimanche, il a grondé. Une première fois lorsque Ronny Deila a remplacé Thiago par Ferran Jutgla au lieu de les associer. Puis une deuxième fois à la fin de la rencontre, lors de laquelle les joueurs brugeois ont récolté de nombreux sifflets. Au moment où les joueurs ont fait leur tour d’honneur, le stade était d’ailleurs presque vide.

On le sent : l’exigeant public du stade Jan Breydel est tendu. Habitué à l’excellence sous Philippe Clement ou Alfred Schreuder, il doit se contenter de moins bien depuis plusieurs mois. Après un gros mercato (Thiago, Vetlesen, Zinckernagel…), l’été avait laissé augurer le meilleur suite à l’arrivée de Deila, mais le mois de septembre n’a absolument pas rassuré. À tel point que Deila compte moins de points qu’un certain Carl Hoekfens après neuf journées (16 contre 19 pour son prédécesseur). Moins de trois mois plus tard, ce dernier avait été démis de ses fonctions.

Un équilibre à trouver

S’il se cherche encore défensivement, le Club peut compter sur Skov Olsen (neuf buts et trois assists), Vanaken (quatre buts et six assists) et Nusa (deux buts et trois assists) pour faire la différence offensivement. Mais la blessure de ce dernier a clairement laissé un vide, ces dernières semaines. Et a mis en évidence le fait que la force brugeoise était plus individuelle que collective.

Globalement, cela manque d’harmonie. “Je dois faire mon mea culpa : ce 3-5-2, que je pensais être une bonne idée face à Saint-Trond, n’a pas fonctionné. On ne l’avait pas assez travaillé”, a reconnu Deila le week-end dernier, pointant sa propre responsabilité, comme il l’avait déjà fait à plusieurs reprises au Standard la saison passée.

guillement Nous n'avons pas assez de temps pour nous entraîner car on joue tout le temps.

Mais les carences vont plus loin qu’un simple choix de système. Les débuts de match ont rarement été bons ces dernières semaines (face à Anderlecht, Genk et Saint-Trond, les Brugeois ont subi d’entrée) et le discours à la mi-temps de Deila a souvent fait son effet au retour des vestiaires, sans que son équipe ne parvienne toutefois à renverser le match.

Mais les qualités de management humain du coach norvégien, qu’on ne présente plus, ont leurs limites. Si tout le monde à Bruges s’accorde pour dire qu’il a ramené la bonne ambiance au centre d’entraînement de Knokke, insistant comme à Sclessin sur l’esprit de “gang”, son plan de jeu manque de clarté.

”Nous n’avons pas beaucoup de temps pour nous entraîner car on enchaîne les matchs tous les trois ou quatre jours, se défend Deila. C’est amusant de jouer autant mais cela empêche de travailler certains aspects. Malgré tout, je suis persuadé que nous sommes sur la bonne voie.”

La semaine qui arrive est la bonne occasion pour le montrer. Au risque de déjà se retrouver sur la liste peu enviable des entraîneurs menacés. Ce qui, après un déplacement au Standard, serait tout de même un sacré pied de nez.