Dès le début du match, Bruges prend l’initiative mais il faut déjà un arrêt déterminant de Simon Mignolet dès la 4e minute sur une transition rapide des Norvégiens pour éviter un début de match catastrophe.

Après deux envois (Vanaken et Thiago) mais non-cadrés, la domination brugeoise est finalement récompensée à la 20e minute après un beau mouvement sur la droite. Zinckernagel sert Vanaken en retrait, le capitaine brugeois inscrit facilement son 17e but en compétition européenne (0-1, 20e). Un but validé par la VAR après une longue attente. Les Brugeois marquent sur leur premier envoi cadré.

La composition: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, De Cuyper, Onyedika, Vetlesen, Vanaken, Zinckernagel, Thiago, Skoras

La Gantoise - Maccabi Tel Aviv (0-0)

En Conference League, La Gantoise avait partagé face aux Ukrainiens de Zorya Louhansk (1-1) lors d'une rencontre disputée à Lublin en Pologne. Hein Vanhaezebrouck espère mieux à domicile face aux Israéliens du Maccabi Tel Aviv (18h45), sur papier favori du groupe victorieux chez lui des Islandais de Breidablik (3-2) en ouverture du groupe B.

La composition: Roef, Watanabe, Kandouss, Brown, Samoise, De Sart, Gandelman, Kums, Fofana, Orban, Tissoudali.

Liverpool - Union Saint-gilloise (21H)

La phase de groupe a débuté par un nul pour les Unionistes en Europa League dans la poule A face à Toulouse (1-1). Leader en championnat, le club bruxellois devra cependant créer un exploit à Anfield Road, s'il veut ramener ne fut-ce qu'un point de son déplacement à Liverpool (21h00). La rencontre aura aussi la particularité d'opposer les frères Mac Alisster, Kevin à l'Union, Alexis chez les Reds. La formation de Jurgen Klopp avait battu LASK à Linz en ouverture (1-3).

Cukaricki - Genk (21H)

Genk est aussi abonné au nul. En championnat, les Limbourgeois ont partagé à trois reprises. Leur dernier succès remonte au 16 septembre à l'Union (0-2). Les vice-champions de Belgique avaient aussi réalisé un 2-2 contre la Fiorentina pour leur premier match de Conference League dans le groupe F. Les hommes de Wouter Vrancken sont à Belgrade pour y défier le FK Cukariki (21h00), battu eux 3-1 à Ferencvaros en Hongrie lors de leur premier duel.