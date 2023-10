Vermeeren s’illustre une nouvelle fois avec deux assists de grand talent en faveur de l’Antwerp face au Shakhtar Donetsk (vidéos)

Après 4 rencontres (Barcelone, Malines, Gand et le RWDM) sans le moindre but inscrit, la principale crainte des supporters de l’Antwerp était probablement de voir son équipe ne pas savoir inscrire le moindre but face au Shakhtar Donetsk dans le cadre de la deuxième journée des poules de la Ligue des Champions.