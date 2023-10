Une avance de deux buts, une énorme boulette de Butez un penalty raté d'Alderweireld : l'Antwerp victime d'une folle remontada face au Shaktar (vidéo)

Avant le match, déjà, l’Antwerp était la risée de l’Europe. L’image désolante de la tribune 2 sans public avait incité la BBC à y consacrer un sujet. Les consultants belges, eux, se demandaient comment les Anversois pourraient marquer en Ligue des champions après 366 minutes sans but. Le centre avant Vincent Janssen était visé, mais surtout les ailiers Kerk, Balikwisha et Muja. Van Bommel a opté pour les deux derniers, et ils lui ont donné raison, en première période. Muja a marqué le 1-0 après un joli crochet sur son pied gauche (2e), Balikwisha ne s’est pas posé de questions dans son face-à-face avec le gardien Riznyk (34e).

L’architecte des deux buts s’appelait Arthur Vermeeren. À l’Antwerp, on n’aime pas trop qu’on le compare déjà avec Xavi ou Iñiesta. Mais l’élégance avec laquelle il récupère des ballons et la précision avec laquelle il distille ses passes – celle sur Balikwisha était millimétrée – ne doit pas avoir échappé aux scouts de Barcelone, qui le suivent depuis longtemps. Est-ce qu’Arthur jouera encore en Jupiler Pro League la saison prochaine ? On en doute fort.

Cela témoignerait d’un manque de respect envers le reste de l’équipe de ne souligner que la prestation des trois joueurs décisifs. Keita était une fois de plus omniprésent dans l’entrejeu (malgré une carte jaune très tôt dans le match), les changements d’aile d’Alderweireld faisaient mal et Coulibaly était le premier à réparer des fautes de ses coéquipiers.

Quelques mois après avoir inscrit le but du titre à la 93e, Toby échoue à la 97e.

Il faut dire que les Ukrainiens étaient nulle part tout au long de la première mi-temps. Ils n’ont fait trembler la défense de Toby qu’à un seul moment en 45 minutes. On aimerait savoir ce qui s’est passé dans les vestiaires à la mi-temps. Soudainement, le Shakhtar était l’équipe entreprenante et l’Antwerp celle qui reculait. Le 2-1 de l’ex-Anversois Nazaryna était un but cinq étoiles. Il n’y avait plus qu’une équipe sur le terrain. Le 2-2 était chanceux (coup franc dévié par Balikwisha) mais mérité et le 2-3 était carrément ridicule. Jean Butez est un des meilleurs gardiens du championnat, mais le cadeau qu’il a fait aux Ukrainiens va faire le tour du monde.

Et que dire du penalty raté par Toby Alderweireld ? Pourtant, le vétéran de l’Antwerp était le joueur le plus dangereux de la fin de match. Mais tout comme Janssen contre le RWDM (à deux reprises), il a raté. Qu’est-ce que le football peut être cruel. Quelques mois après avoir inscrit le but du titre à la 93e, Toby échoue à la 97e.

Du coup, l’Antwerp devra créer l’exploit contre Porto lors des troisième et quatrième matchs pour éviter la dernière place dans la poule. Le président Paul Gheysens s’attendait à une autre entrée au bal des champions. Après cette défaite contre l’adversaire le plus faible des trois, il doit déjà espérer que son équipe ne termine pas la campagne avec 0 sur 18 comme Anderlecht en 2004 et Bruges en 2016.