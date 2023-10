Suivez Antwerp – Shakhtar Donetsk (2-0) en direct : Balikwisha fait le break en contre, excellente première période des Anversois (vidéo)

Si la défense semble au point, c’est bien le contraire de l’attaque. Évidemment, la situation est loin d’être alarmante pour les hommes de Mark Van Bommel. Ce dernier va néanmoins tenter de trouver la solution à domicile face au Shakhtar Donetsk. L’équipe ukrainienne, battue par Porto lors de la première rencontre, semble être le principal adversaire des Anversois pour la troisième place qui reverse l’équipe en Europa League.

Pour vaincre l’équipe entrainée par Patrick Van Leeuwen, l’entraineur de l’Antwerp n’a pas réellement fait de surprise. Ritchie De Laet est malheureusement absent pour ce qui aurait été un des matchs de sa vie : une première rencontre à domicile en Ligue des champions. L’arrière gauche (ou droit) souffre trop du genou. Du coup, Bataille est titulaire. En attaque, Vincent Janssen est bien en pointe de l’attaque, accompagné de Michel-Ange Balikwisha et Arbnor Muja.

Vivez la rencontre en direct commenté :

Nombreux étaient les observateurs qui s’attendaient à une rencontre fermée. Et pourtant, dans un stade surchauffé et sold-out, l’Antwerp va offrir directement du spectacle à ses supporters. Après 2 minutes de jeu seulement, Arthur Vermeeren s’arrache pour récupérer le ballon à l’entrée du rectangle ukrainien.

Le Diablotin voit le jeu plus vite que le reste des joueurs présents sur la pelouse et parvient à subtilement écarter sur la droite le cuir en faveur de Muja. Ce dernier élimine son défenseur direct et place une frappe du pied gauche dans le petit filet opposé. Quelle entame de match des Anversois ! Le buteur se montre d’ailleurs dangereux quelques minutes plus tard à distance, mais sa reprise passe au-dessus du but défendu par Dmytro Riznyk.

Il n’y en a que pour les Anversois. Au quart d’heure de jeu, Janssen est trouvé aux 25 mètres. L’attaquant néerlandais ne se pose pas de question et enchaîne avec une frappe enroulée du droit qui lèche le poteau adverse.

Belle réaction à la 22e du Shaktar. Les Ukrainiens s’infiltrent dans la défense de l’Antwerp mais n’arrivent pas à concrétiser à deux reprises grâce à un magnifique tacle de Coulibaly dans un premier temps, et une déviation d’Alderweireld dans un second.

L'Antwerp montre une envie incroyable dans cette partie et semble bien décidé à faire du 100% ou presque au niveau de l'efficacité. À la 33e, Vermeeren lance Balikwisha en profondeur qui profite de l'erreur dans la sortie du gardien ukrainien pour un but totalement U21 belge.

À la mi-temps, les Anversois mènent de deux buts grâce à une solide prestation. Tout autre résultat qu'une victoire serait vu comme un échec.