"Le Barça de l’Est est affaibli par la guerre"

"Kiev est protégé comme la Maison Blanche"

Les Ukrainiens sont naturellement plus préoccupés par la guerre que par le football. "Je n’ai pas encore perdu de proches ni d’amis, surtout grâce à notre formidable armée et grâce à notre défense antiaérienne fournie par l’Europe et les États-Unis, dit Iakovenko. Tous les missiles russes qui visent le centre-ville de Kiev, sont interceptés. Kiev est la ville la mieux protégée au monde. Visiblement, elle est aussi bien défendue contre des attaques aériennes que la Maison Blanche à Washington. La vie se poursuit normalement. Les restaurants sont ouverts, les transports en commun fonctionnent. Les sirènes anti-bombardements provoquent moins de panique qu’au début de la guerre. La population est très disciplinée. Tout le monde respecte le couvre-feu qui a été retardé à minuit. Au début de la guerre, nos soldats ont tiré sur des voitures qui roulaient encore en ville. Les passagers auraient pu être des Russes, mais étaient des compatriotes. Depuis lors, plus personne n’ose sortir la nuit. Et vous savez quoi ? La criminalité a chuté à presque zéro."

"J’ai connu Zelensky en tant que comédien"

Quand on évoque le nombre de victimes, Iakovenko laisse un blanc. "Il faudrait que je vérifie sur mon téléphone. En tout cas, il y en a des milliers. Mais il y a aussi ceux qui reviennent du champ de bataille totalement traumatisés. Certains ont perdu un bras ou une jambe, d’autres ont vécu des atrocités. Je connais un gars qui est le seul survivant de son régiment. On ne le reconnaît plus. Pendant une demi-heure, il fume ses clopes et regarde dans le vide. Notre résistance est héroïque. Quand un missile provoque un cratère dans une autoroute, elle est réparée le lendemain. Grâce à nos leaders, comme Vitali Klitschko, le bourgmestre de ma ville Kiev (NdlR : et ex-champion du monde de boxe poids lourds), et évidemment notre président Zelensky. Je l’ai connu quand il avait son show à la télé. Il avait un humour extraordinaire. Après un an et demi de guerre, son visage est marqué par la tristesse, le stress et la fatigue."

"Odessa joue à proximité des navires de guerre russes"

Passons au football en Ukraine, où le championnat… suit son cours . "Cette saison, un petit nombre de supporters (4 500) sont autorisés dans les stades. Les matchs peuvent être interrompus quand les sirènes d’alarme anti-bombardements retentissent, mais cela n’a pas encore été le cas cette saison. Les matchs se jouent un peu partout en Ukraine, sauf dans les villes où il y a des combats, comme Donetsk, Kharkiv ou Marioupol. Odessa, situé sur les bords la Mer Noire, peut même jouer à domicile, alors que des navires de guerre russes naviguent un peu plus loin. Le niveau du championnat a baissé, parce que nous ne parvenons plus à attirer des joueurs des championnats européens. On a encore des étrangers, mais plutôt des Sud-Américains, des Africains et des joueurs de l’Est comme des Géorgiens, qui rêvent tous d’une carrière en Europe."

"Le Shakhtar n’a plus de Willian ou Fernandinho, mais…"

Le Shakhtar Donetsk, lui non plus, n’a pu éviter un exode de ses meilleurs joueurs. Son gardien Trubin a signé contre 10 millions€ à Benfica, Solomon (à Tottenham) et Tete (à Galatasaray) ont pu partir gratuitement. "Le Shakhtar n’a plus les moyens financiers qu’il avait avant la guerre. Souvenez-vous de ses futures stars comme Douglas Costa (par après notamment au Bayern Munich), Mkhytaryan (Manchester United), Willian (Chelsea) ou Fernandinho (Manchester City). Le Shakhtar n’est pas si fort que la saison passée. Les nouveaux joueurs sont jeunes, vifs et ont des qualités, mais n’ont pas encore l’expérience de la Ligue des champions. Cela explique la défaite contre Porto (1-3), qui était meilleur, et en championnat contre Vorskla ce week-end (1-2). Ne sous-estimez toutefois pas cette équipe. Des anciens comme Stepanenko, Rakitskiy et Chygrynskiy ont plus de dix ans de Ligue des champions dans les jambes. Sudakov et Bondarenko sont très techniques. Et ne vous attendez pas à une équipe défensive à l’Antwerp. Le Shakhtar a toujours été considéré comme le Barcelone de l’Est. Dans sa meilleure période, elle rivalisait avec le vrai Barcelone (4 victoires pour le Barça, 2 pour le Shakhtar). Même si le Shakhtar est moins fort, il veut jouer au foot. Il a d’ailleurs un nouveau coach, le Néerlandais Patrick van Leeuwen, qui proposait un football spectaculaire avec le Zoria Luhansk la saison passée."

"Attention, Antwerp, ils seront 50 000 à Hambourg"

En Ligue des champions, le Shakhtar ne joue pas ses matchs à domicile en Ukraine, mais à Hambourg. "Ce n’est pas un inconvénient, sourit Iakovenko. Ils étaient presque 50 000 contre Porto. Des Ukrainiens d’Allemagne et de Pologne se sont déplacés en grand nombre au Volksparkstadion. Et les Hambourgeois étaient tous pour le Shakhtar. Le HSV n’avait plus connu la Ligue des champions depuis 2006, avec van der Vaart et… le jeune Kompany."

Le Dynamo Kiev a toujours été le plus grand rival du Shakhtar. Comme Anderlecht avec le Club Bruges. Iakovenko : "Moi, je préfère dire comme Anderlecht et le Standard. (rires) J’ai joué pendant huit ans en Belgique et Bruges n’a jamais été champion. Au Standard, par contre, j’ai vécu une ambiance que je n’ai connue nulle part ailleurs en Europe. Même pas au Milan AC avec la Fiorentina ou avec Malaga contre le Real Madrid ou à l’Atlético. À Sclessin, on ne s’entendait pas sur le terrain."

En Ligue des champions, les fans du Dynamo (dont Zelensky) soutiennent le Shakhtar. Comme si la guerre avait uni le pays. "Je ne dis pas que la guerre va aider le Shakhtar à battre l’Antwerp – cela reste un jeu – mais ce sera peut-être une motivation supplémentaire pour se battre pour chaque ballon."

"Stop à 29 ans ? J’en avais marre de me battre…"

Auteur de 192 matchs en Belgique (71 pour Anderlecht), Iakovenko était un régal à voir jouer. Son but splendide au Bayern Munich en 2008 (le 1-2) est resté gravé dans les mémoires des fans du RSCA. "J’étais en location à Anderlecht. Je venais du noyau B de Genk, où Hugo Broos ne voulait pas de moi. Grâce à ce but, j’ai signé un contrat de quatre ans à Anderlecht."

Mais ses aventures à la Fiorentina, à Malaga, à ADO La Haye et au Dynamo Kiev n’ont pas été des succès. "J’aurais joué davantage si j’étais resté à Anderlecht en 2013. Psychologiquement, cela a été très dur de me battre pour être titulaire ou même réserviste. À 29 ans, j’aurais pu faire un pas en arrière – des clubs en Belgique me voulaient – mais j’ai refusé. J’avais aussi un problème au genou et j’ai décidé d’arrêter. Je me suis lancé dans quelques business, mais ce n’est qu’après quelques années que je suis devenu agent. Grâce à mes contacts en Italie, lors de ma période à la Fiorentina, où je partageais le vestiaire avec Cuadrado, Mario Gomez, Bernardeschi, Chiesa, Joaquin, Marcos Alonso, Ambosini, Micah Richards, le gardien Neto… Je ne regrette donc pas mon transfert à la Fiorentina ni ma décision d’avoir arrêté si tôt."

"Depuis De Ketelaere, les clubs italiens sont prudents"

Iakovenko travaille pour la boîte italienne GG11, qui défend les intérêts de Stefano Pioli, le coach du Milan AC, et de Guglielmo Vicario, gardien de Tottenham. Dans le passé, GG11 a été intermédiaire dans les transferts d’Icardi au PSG et de Fernando Torres au Milan AC et à l’Atlético. Iakovenko est aussi actif en Belgique. Il a placé Lonwijk à Anderlecht. "Les supporters d’Anderlecht vont encore découvrir ses qualités. Sans la guerre en Ukraine, il serait encore au Dynamo Kiev. À cause des attaques des Russes, sa compagne et lui ne se sentaient plus à l’aise à Kiev."

Il a aussi aidé Trésor à rejoindre Burnley. "Les plus grands clubs d’Italie le voulaient, mais ils ne veulent plus payer des sommes astronomiques après l’échec de De Ketelaere à Milan. L’Espagne voulait aussi Trésor, mais c’est Kompany qui a le plus poussé et qui l’a eu."

À Genk, Iakovenko a placé Bonsu Baah. "Genk a pris le dessus sur des clubs de Premier League. Peu de joueurs savent faire la différence comme lui. Sa valeur va vite monter. Ses deux cartes rouges ? Il est jeune. Il doit apprendre que les joueurs plus expérimentés et rusés veulent le piéger."