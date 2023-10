But validé malgré une main flagrante, Guimares frappe Ugarte mais ne reçoit qu'une jaune : le PSG peut se sentir lésé par l'arbitrage contre Newcastle

Mais cette fois-ci, les Parisiens ne sont pas acteurs des faits de jeu, que du contraire.

Menée 1-0 après une grosse erreur de Marquinhos, l'équipe de Luis Enrique a vu les Anglais planter un deuxième but dans une phase très confuse, au cours de laquelle le VAR est intervenu pour valider le but... sans avoir vu une faute de main plus qu'évidente d'un joueur britannique.

Mais la décision la plus surprenante se déroule finalement peu avant la mi-temps. Sur un contre parisien, Ugarte se fait violement frapper au niveau du cou par Guimares. L'arbitre de la rencontre, le Roumain Kovacs, semble voir la scène puisqu'il signale la faute mais ne distribue... qu'une carte jaune au Brésilien. Une décision surprenante, longuement abordée sur les réseaux sociaux.