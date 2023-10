Pour la première fois de son histoire, l'Union Berlin accueillait un match de Ligue des champions. Les Allemands recevaient le Sporting Braga, battu sur le fil par Naples il y a deux semaines (2-1).

En première période, les Berlinois manquent plusieurs opportunités avant d'enfin ouvrir le score. Servi en profondeur par Alex Král, Sheraldo Becker file vers le but et ne se loupe pas face à Matheus, le portier de Braga (1-0, 30e). Le Surinamien devient le premier buteur de l'Union Berlin dans l'histoire de la C1.

Quelques minutes plus tard, bis repetita : une nouvelle fois lancé dans le dos de la défense, Becker s'offre un doublé d'une superbe frappe en pleine lucarne (2-0, 37e).

Doublé pour l'attaquant de l'Union Berlin Sherlado Becker. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)

L'Union réussit un départ parfait, mais va vite déchanter. Quelques minutes plus tard à la suite d'un corner, Sikou Niakaté profite d'un ballon relâché par Frederik Rønnow, le gardien berlinois, pour réduire le score (2-1, 41e).

Quelques minutes après la pause, les Portugais égalisent, et de quelle manière ! Armindo Bruma arme une frappe puissante de 25 mètres et trouve la lucarne allemande (2-2, 51e).

En toute fin de rencontre, André Castro inscrit le but de la victoire d'une frappe au ras du sol et offre la victoire à Braga sur le gong (2-3, 90e+4).

Braga's Andre Castro scores his team victory goal during the UEFA Champions League Group C soccer match between Union Berlin and SC Braga in Berlin on Tuesday, Oct. 3, 2023. (AP Photo/Markus Schreiber) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Red Bull Salzburg 0-2 Real Sociedad

L'équipe de Saint-Sébastien met rapidement le feu dans la défense autrichienne et ne tarde pas à prendre l'avantage. Une minute à peine après avoir loupé un duel face au gardien de Salzburg, Mikel Oyarzabal est trouvé la surface et trompe cette fois le portier d'une frappe en finesse du pied gauche (0-1, 7e).

Une vingtaine de minutes plus tard, la Real remet le couvercle : sur une contre-attaque éclair, Takefusa Kubo et Brais Méndez remontent le terrain ; à l'entrée de la surface, le second trouve le petit filet d'une frappe puissante du pied gauche (0-2, 27e). Première période proche de la perfection pour les Basques, dominants dans le jeu et dangereux face au but.

Les Basques ont été supérieurs aux Autrichiens du début à la fin. (AP Photo/Matthias Schrader) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Au retour des vestiaires, les Autrichiens mettent plus d'intensité et d'agressivité, mais la Real garde le contrôle et manque même à plusieurs reprises l'opportunité d'alourdir le score.

La Sociedad l'emporte 0-2 et gagne pour la première fois de son histoire un match en Ligue des champions.