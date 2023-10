João Klauss (ex-Standard), superstar en MLS (USA): "J’y ai toujours cru"

Lionel Messi? Non.

Difficile d’y croire mais on parle bien de João Klauss, le Brésilien atypique qui a inscrit 9 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues pour le Standard. Celui aussi qui s’est contenté de 2 buts et 1 assist à Saint-Trond.

Un statut de joueur désigné

"Nous voulions simplement être compétitifs dès le début de la compétition, sourit l’ancien Rouche. Après un jour ensemble, on avait l’impression de jouer ensemble depuis des années. On sentait qu’il se passait quelque chose de spécial…" L’expression est légèrement éculée mais l’attaquant vit à 1 000% son rêve américain dans le Missouri.

Après un passage qui avait parfois suscité plus de doutes et de moqueries que d’admiration en Belgique, João Klauss a retraversé l’Atlantique en juillet 2022 pour tenter sa chance à St. Louis, qui ne commençait ses activités en MLS que six mois après son arrivée. Mais Klauss ne se démonte pas. Il prend son mal en patience et joue pour la deuxième équipe du club.

Depuis lors, on peut dire qu’il a pris un nouveau départ en partant à la conquête de l’Ouest. Il jouit du statut confortable de joueur désigné (payé au-dessus de la limite salariale), soit 1,3 million d’euros par saison pour un contrat de 3,5 saisons. Le Brésilien apporte son expérience à ce jeune groupe qui découvre la MLS. Et la magie opère rapidement.

Sous le maillot du Standard, ici contre Eupen le 20 novembre 2021. ©BELGA / VIRGINIE LEFOUR

Le Brésilien trouve ses marques, marque à la pelle et marque les esprits. Il inscrit ainsi son nom au marquoir lors des cinq premières rencontres (parfois de superbe manière). Klauss est lancé sur une voie royale. Le public l’adore. "Soit c’est ma mère qui pleure, soit c’est la tienne", expliquait Klauss lorsqu’un reporter lui demande de décrire sa personnalité face à un adversaire. "Et je n’aime pas voir ma mère pleurer…"

Dix buts et 2 assists : St. Louis lui dit merci

Avec ses 10 buts et 2 assists, le Brésilien participe grandement à la réussite exceptionnelle de St. Louis, qui a empoché d’ores et déjà 17 victoires dans ce championnat régulier, soit le plus haut total acquis par une franchise nouvellement arrivée en MLS.

Champion de la Conference Ouest, St. Louis participera même à la Ligue des champions de la Concacaf. Et dire que João Klauss a passé près de quatre mois à l’infirmerie en raison d’une blessure à la cuisse. Nul doute qu’avec 14 matchs de plus à son compteur, il figurerait bien mieux au classement des buteurs qu’à la quinzième place.

Il y a pourtant bien un classement dévoilé la semaine dernière où João Klauss occupe la deuxième marche du podium. La MLS a dévoilé la semaine dernière le classement des joueurs qui ont vendu le plus de maillots.

En Belgique, Klauss a également joué pour Saint-Trond, ici le 5 février 2022. ©Photo News / Jimmy Bolcina

Sans surprise, et malgré une arrivée en cours de saison, Lionel Messi occupe la première place. Mais le Brésilien arrive dans la foulée de l’Argentin, devant les Thiago Almada, Chicharito Hernandez, Sergio Busquets ou encore Xherdan Shaqiri. Christian Benteke, Dante Vanzeir, Logan Ndenbe et Brecht Dejaegere ne font, eux, pas partie du top 25.

Il ne reste plus que deux matchs de saison régulière avant d’entamer les playoffs. Et si Klauss damait le pion à Messi? "Nous sommes déjà fiers de ce que nous avons fait jusqu’ici, sourit le Brésilien. Être en playoffs, c’est la première étape. Peu de gens y croyaient au début de la saison. J’y ai toujours cru. On a un bon groupe de joueurs qui peut être compétitif dans ce championnat."