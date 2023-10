Euro 2024: la vente des tickets a à peine débuté mais... la demande est déjà supérieure à l'offre

Environ 1,2 million de billets sont proposés lors de cette première phase de vente pour assister aux 51 matches du championnat d'Europe, qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet prochain. Il est possible d'en réclamer jusqu'au 26 octobre, puis un tirage au sort sera effectué pour les matches les plus demandés. En dehors des rencontres de la nation hôte, les demandeurs ne savent pas encore à quels matches ils pourront assister, étant donné qu'aucune autre équipe n'est encore qualifiée et que le tirage au sort des groupes aura lieu le 2 décembre.