Premier League: Liverpool va "explorer les options disponibles" après l'erreur du VAR

A la 35e minute, alors que le score était de 0-0, l'arbitre a annulé un but de Luis Diaz pour hors-jeu. Le VAR du match n'a pas modifié la décision de l'arbitre. Dans un communiqué publié après la rencontre, la PGMOL a reconnu qu'il s'agissait d'une "erreur factuelle claire et évidente qui aurait dû entraîner l'octroi du but par l'intervention du VAR, mais celui-ci n'est pas intervenu". La PGMOL a qualifié l'épisode d'"erreur humaine importante" et annoncé qu'elle procèdera à "un examen complet des circonstances qui ont conduit à cette erreur."