Euro 2024: la vente des tickets commence ce mardi 3 octobre

La première phase s’étend du 3 octobre, à partir de 14h, au 26 octobre inclus et concerne 1,2 million de tickets. À l’issue du tirage au sort de la phase finale, le 2 décembre, un million de billets supplémentaires seront mis en vente à l’intention des supporters des équipes participantes. Des billets seront réservés pour les supporters des équipes nationales qui se qualifieront via les barrages, prévus les 21 et 26 mars.