Best of foot local : un besoin très urgent, un partage 6-6 et Cédric Doumbé présent à Erezée ?

1. Un besoin express

En troisième provinciale liégeoise, les besoins urgents arrivent… Face à Geer B, Oleye a perdu son meneur de jeu Florian Devalet… pour au moins 5 minutes, le temps que le médian puisse faire l’aller-retour aux toilettes. Une situation cocasse, qui n’a pas empêché les hommes de Nicolas Vandevelde à s’imposer 2-1.

2. Cédric Doumbé présent à Erezée ?

Jordan Zébo n’est peut-être pas la seule personne ce week-end à avoir dû déclarer forfait prématurément. Demandez à Kylian Vassart ce qu’il en pense. Monté au jeu à la 68e, le joueur d’Oppagne a reçu une manchette à la Cédric Doumbé dès son premier duel. Obligé d’être sorti deux minutes plus tard, il n’aura donc pas eu l’occasion de voir son ancien équipier Julien Fiévet planter un triplé face à ses anciennes couleurs.

3. Un nul extraordinaire

En P3C liégeoise, tous les supporters de Bressoux et Cornesse qui ont parié une bière par but inscrit dans la rencontre ont sans doute eu les plus grandes difficultés du monde à rentrer chez eux.

Et pour cause, avec un score de 6-6, les deux équipes ont offert un festival offensif. L’égalisation, sur penalty, a d’ailleurs été arrachée par Davin après 100 minutes de jeu. À noter que le score était encore de 5-4 à la 86e !

4. Gagner entre frères

Malmedy et ses joueurs ne vont sûrement pas passer Noël avec la famille Turco. Battus 3-1, les Malmédiens ont en effet vu Thibaut planter deux roses et son frère Florent marquer le troisième but de la rencontre.

De quoi sans doute offrir une belle fête en fin de partie.

5. “Scandaleux”, ils s’imposent tout de même

Du côté de Verviers, chaque lecteur est impatient de la punchline du week-end version Boris Dome. L’entraineur en D3 ACFF d’Elsaute ne connait pas la langue de bois, pour notre plus grand plaisir.

D’ailleurs, s’il est parvenu avec son équipe à s’imposer 1-0 contre Waremme, le T1 se montrait sans filtre. “C’est notre plus mauvaise prestation depuis très longtemps. C’est un miracle que l’on prenne trois points. Je suis vraiment très déçu de notre prestation scandaleuse.”