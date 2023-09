Amuzu et Dolberg forfaits, Riemer ira à Eupen avec des soucis en tête : “Je suis triste”

On savait que Delaney était out après sa fracture de la clavicule (pour 6 semaines) mais deux autres titulaires ne pourront pas faire le voyage à Eupen samedi non plus : Amuzu et Dolberg. Les deux joueurs devraient être prêts pour le week-end prochain, contre Malines. En attendant, Riemer doit reconstruire toute son attaque. “On sait qu’on a un noyau de qualité et d’autres joueurs vont avoir l’opportunité de se montrer.”