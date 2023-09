Le Standard Femina réalise un bon début de saison avant un mois compliqué : “Quand on est au Standard, on se doit d’être exigeant”

À présent, les choses sérieuses arrivent avec, sans doute, un des mois les plus difficiles de la saison. Au programme : Genk, OHL et Bruges, soit les trois équipes de haut de tableau avec les Rouches, et ensuite Gand. Mais au Standard, pas question de se fixer d’objectif précis avant ces rencontres compliquées sur papier. “Ce mois va nous permettre de nous situer. Pas uniquement au niveau des points mais aussi de la qualité de ce qui est proposé.”

La préparation de ce mois est loin d’avoir été simple, ce qui ne facilite pas la tâche de Guidi et de son staff. “Nous avons quelques blessées comme Mariam Toloba et Laura Miller. Il y a aussi des joueuses plus fragiles physiquement et Zoë Van Eynde qui est suspendue. C’est une période compliquée après la trêve internationale, alors que certaines joueuses sont en stage avec l’école ou sont plus fatiguées.”

Lors du défunt parcours, l’esprit de groupe faisait partie des forces du Standard Femina, ce qui l’a bien aidé à réaliser une bonne saison en championnat et contribué au sacre en Coupe de Belgique. Malgré une concurrence plus importante cette saison, l’ambiance semble toujours au beau fixe. “L’intégration des nouvelles joueuses se passe bien. Elles apportent quelque chose au groupe mais apprennent aussi des éléments qui connaissent le club. Il faut savoir accepter la concurrence, les difficultés et ne pas oublier que certaines étaient en manque de temps de jeu dans leur ancien club. Finalement, leur venue est bénéfique pour tout le monde.”