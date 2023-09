Parmi ceux-ci se retrouvaient évidemment le cas Romelu Lukaku, déjà auteur de trois buts en trois titularisations depuis son arrivée dans la capitale. Si le mythique entraineur portugais était évidemment déçu du résultat, il montrait une nouvelle fois toute son admiration pour le capitaine temporaire des Diables rouges. “Romelu Lukaku est fantastique, il n’y a rien d’autre à dire. Il y a eu d’autres très bons attaquants mais il n’y en a aucun avec qui je peux le comparer. Je suis heureux avec lui, Belotti et Azmoun.”

The special one a déjà dirigé le Belge à deux reprises et sait comment le gérer. Ce genre de compliments en public est plutôt rate de la part de l’ancien entraineur de Chelsea. Mais cela risque de marquer positivement Big Rom en vue de la suite du championnat.