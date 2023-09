Tout au long de la rencontre, les Magpies ont roulé sur Sheffield et menaient déjà 0-3 à la pause avec des réalisations de Longstaff (21e), Burn (31e) et Botman (35e). En seconde période, Newcastle corse l’addition et plante 5 nouveaux buts via Wilson (56e), Gordon (61e), Almiron (68e), Guimaraes (73e) et Isak (87e). 8 buts par une même équipe avec 8 buteurs différents, fait rarissime !

Malgré cette victoire éclatante, Newcastle n’est que neuvième du championnat. Sheffield reste dernier.