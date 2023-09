Le PSG marche sur Marseille dans le Classique (4-0), Mbappé sorti sur blessure

Les Parisiens prennent l’avantage rapidement. Sur un coup franc, Achraf Hakimi enroule un tir au-dessus du mur Marseillais et trouve la lucarne de Paul Lopèz (1-0, 8e).

Achraf Hakimi a livré un match de grande qualité face à l'OM. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) ©AFP or licensors

Le club de la capitale a la mainmise sur le ballon, mais le club phocéen passe de peu à côté de l’égalisation. Sur un centre de Clauss, Vitinha reprend le ballon de la tête mais trouve la barre transversale (27e).

Premier but pour Kolo Muani avec le PSG

Après seulement 30 minutes de jeu, Kylian Mbappé cède sa place pour Gonçalo Ramos. La star française était touchée à la cheville depuis l’ouverture du score et n’était plus en mesure de placer des accélérations.

Ligue 1 - PSG recht rug in topper tegen Marseille maar ziet sterspeler Mbappé uitvallen

L’équipe de Luis Enrique est orpheline de son meilleur joueur, mais parvient tout de même à en inscrire un deuxième. Hakimi profite d’une absence de marquage pour décocher une lourde frappe lointaine. Le ballon s’écrase sur le poteau mais est dévié par le dos de Paul Lopèz. Kolo Muani se retrouve seul face au but vide et n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (2-0, 37e). À la pause, le PSG est tranquillement devant.

Kolo Muani a été chanceux sur le second but parisien. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) ©AFP or licensors

Ramos débloque lui aussi son compteur

Dès le début de la seconde période, les Parisiens enfoncent le clou : Ousmane Dembélé adresse un centre au second poteau pour Gonçalo Ramos, et le Portugais trouve le but d’une tête piquée (3-0, 47e).

En fin de rencontre, Ramos y va de son doublé et corse encore un peu plus l’addition pour l’OM (4-0, 87e). Les Marseillais n’ont pas fait le poids face à leur rival.

Gonçalo Ramos a inscrit un doublé en seconde période. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) ©AFP or licensors

Au classement de Ligue 1, le PSG retrouve la 3e place avec 11 points. Marseille est 7e avec 9 points.