"L’ambiance a changé" : pourquoi Tottenham tourne mieux cette saison ?

Postecoglou, le renouveau

Six juin 2023. Tottenham officialise l’arrivée d’Ange Postecoglou. Ancien joueur professionnel au South Melbourne FC, l’Australien n’a pas un CV des plus alléchants : South Melbourne FC (D2 australienne), Panachaïki (D2 grecque), Brisbane Roar (D1 australienne), Melbourne Victory (D1 australienne), puis l’équipe nationale australienne, Yokohama Marinos (D1 japonaise) et dernièrement le Celtic Glasgow. L’entraîneur de 58 ans n’a jamais entraîné de grand club, mais ses trois saisons en Ecosse ne sont pas passées inaperçues. Il y remporte deux championnats, une Coupe nationale et deux Supercoupes.

Antonio Conte, Nuno Espirito Santo ou encore Jose Mourinho. Voilà les grands noms auxquels Postecoglou doit succéder. Ce n’est pas une mince affaire et pourtant il prouve actuellement qu’il n’a rien à leur envier. Tottenham a totalement changé de philosophie. Portée sur l’offensive, sa tactique diffère de ses prédécesseurs. Ce qui explique les 13 buts marqués en cinq matchs et les 61% de possession. Malgré un accro en Coupe de la ligue (défaite face à Fulham aux tirs au but), le nouveau coach réalise de magnifiques débuts. Il a d’ailleurs reçu le trophée de meilleur entraîneur du mois d’août en Premier League.

Du changement dans le jeu mais aussi dans le vestiaire. Le climat était devenu tendu avec Antonio Conte. Place maintenant à la sérénité sous Ange Postecoglou. C’est en tout cas ce qu’avance The Athletic. Selon une source proche des Spurs, « l’ambiance s’est transformée ». L’Australien fait des efforts pour s’exprimer aux membres du club. Une manière de faire différente de celles de ses prédécesseurs.

Ange Postecoglou (58 ans) fait pour l'instant bonne impression chez les Spurs.

Une défense remaniée

Cette saison, Tottenham est la quatrième meilleure défense du championnat avec en moyenne un but encaissé par rencontre (cinq buts pris en cinq matchs). Postecoglou a changé le dispositif de son équipe. Habitués à jouer en 3-4-3 ou en 3-5-2 la majorité de la saison passée, les Spurs jouent désormais avec un quatuor arrière (4-2-3-1). En plus du système de jeu, le coach australien a changé ses défenseurs. Fini de voir Clément Lenglet (prêté par le Barça à Aston Villa), Eric Dier (0 minute en championnat) ou encore Ben Davies (sur le banc). Place maintenant à Destiny Udogie (défenseur latéral gauche italien), Micky van de Ven (défenseur central acheté 40 millions d’€ à Wolfsburg), Cristian Romero (le champion du monde déjà titulaire en 2022-2023) et Pedro Porro (arrière droit acheté 40 millions en provenance du Sporting Portugal).

Une attaque en forme

Tout le monde pensait que le départ de Kane allait affecter négativement Tottenham. Mais il n’en est rien. L’attaque des Spurs se porte bien. Six buts pour la triplette offensive Son, Kulusevski, Richarlison. Le Sud-Coréen, nouveau capitaine de la formation anglaise, a fait trembler les filets à trois reprises durant les cinq premiers matchs de Premier League. Une tendance à l’opposé de la saison passée où Son n’avait réalisé qu’une passe décisive au même stade du championnat. Le Suédois Kulusevski reste quant à lui sur les mêmes bases qu’en 2022-2023. Et Richarlison, qui avait dû attendre la 34ème journée pour marquer son premier but, a déjà fait trembler les filets.

Ce n’est pas tout. Un petit nouveau vient apporter sa pierre à l’édifice : James Maddison. Arrivé cet été en provenance d’un Leicester City, descendu en Championship, contre près de 45 millions d’euros, l’Anglais influe déjà sur le jeu de son équipe. Il se montre décisif : deux buts et deux passes décisives en cinq matchs. Des performances convaincantes qui lui ont valu le prix de joueur du mois d’août en Premier League.

Reste désormais à confirmer cette tendance positive dans le match que tous les supporters attendent avec impatience : le derby du nord de Londres face à Arsenal. D’autant que les Gunners, qui joueront à domicile (dimanche 15h), sont en grande forme après leur joli succès mercredi en Ligue des champions face au PSV (4-0).