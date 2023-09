Espagne : l'Atlético Madrid foudroie le Real, qui laisse filer le Barça

Alors les Colchoneros, toujours aussi combatifs et généreux dans les efforts, ont mis la pression d'entrée. Et les joueurs du Real ont été frappés par la foudre dès la 4e minute, comme le promettait la musique "Thunderstruck" d'ACDC diffusée à l'annonce des compositions.

C'est l'inévitable Alvaro Morata qui s'est chargé de doucher son club formateur d'une tête décroisée sur un centre enroulé de Samuel Lino dans le dos d'Alaba (4e, 1-0), déchaînant les 69.000 spectateurs du Metropolitano.

Poussés par leur public dans une ambiance de feu, les Colchoneros ont doublé la mise sur une situation similaire, Antoine Griezmann trompant Kepa de la tête sur centre de Saul qui avait dédoublé dans le couloir gauche de Lino (18e, 2-0).

Le doublé pour Morata

Complètement étouffés, les Merengue ont tenté de répondre mais Rodrygo a raté le cadre en bout de course (20e) et Modric a envoyé une demi-volée en tribune (22e).

Le milieu français Eduardo Camavinga n'a pas eu plus de réussite, sa frappe contrée frôlant la barre d'Oblak (30e), avant que Toni Kroos réussisse à percer la muraille rojiblanca cinq minutes plus tard.

Sur un centre de Valverde repoussé dans l'axe par Savic, le milieu allemand a effacé Llorente et réduit l'écart d'une superbe frappe du droit en demi-volée des 20 mètres (35e, 2-1).

Les hommes de Carlo Ancelotti ont cru égaliser juste avant la mi-temps, mais le but de Camavinga, qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond des filets après une reprise à bout portant d'Alaba détournée par le poteau, a été refusé pour un hors-jeu passif de Rudiger (44e).

Dès le début de la seconde période, l'Atlético a repris sa marche en avant et utilisé la même recette qui a fait la différence en première.

Trouvé dans l'intervale, Griezmann a décalé Saul, qui a retrouvé la tête de Morata, laissé seul par la défense centrale pour s'offrir un doublé de la tête (3-1).

Le Barça nouveau leader

Pris en tenaille par les défenseurs de l'Atlético, le prodige anglais Jude Bellingham n'a pas pu jouer les sauveurs cette fois-ci.

Et ce sont même les joueurs de Diego Simeone, qui en plus de repousser toutes les tentatives adverses, se sont procuré la meilleure occasion de la deuxième période, Hermoso trouvant la barre de Kepa de la tête (54e).

Son compère en défense centrale, Stefan Savic, s'est ensuite interposé devant Rodrygo (62e), et la frappe puissante de Tchouameni, entré en jeu à la mi-temps, a frôlé le poteau.

Rudiger (68e), Valverde (71e) et Diaz (78e) ont tous tenté de loin, mais n'ont pas inquiété Oblak.

Le Real, qui enregistre ainsi sa première défaite de la saison toutes compétitions confondues et retombe à la troisième place de la Liga, laisse filer son autre rival, le FC Barcelone, victorieux face au Celta Vigo samedi, en tête du classement, avec un point d'avance.

Plus tôt dans la journée, la Real Sociedad s'était rassurée en battant Getafe 4-3, grâce à un doublé d'Oyarzabal et au quatrième but de la saison du phénomène japonais Takefusa Kubo, et remonte à la septième place.

Autre candidat à l'Europe, Villarreal, futur adversaire du Stade Rennais en Ligue Europa, a été tenu en échec par le Rayo Vallecano 1-1, malgré un nouveau but de sa recrue norvégienne Alexander Sorloth.

Le Betis Séville et les Andalous de Cadix se sont séparés sur le même score (1-1) tandis que Las Palmas a décroché sa première victoire de la saison dans le temps additionnel contre Grenade (1-0).