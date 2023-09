Openda l'emporte avec Leizig

Quatre jours après sa victoire en Ligue des Champions face aux Young Boys, le RB Leipzig a surfé sur la vague du succès en s'imposant à Mönchenglabach (0-1) à l'occasion de la cinquième journée de Bundesliga. Au classement, le RasenBallsport repasse provisoirement troisième alors que Glabach, toujours en quête d'une victoire, se retrouve 15e.

Après une première mi-temps largement à l'avantage du Borussia, le cours du jeu s'est inversé en deuxième période. Le duo d'attaque composé de Loïs Openda et Benjamin Sesko n'aura pas réussi à faire trembler les filets de Gladbach. Tous les deux ont été remplacés à la 70e respectivement par Yussuf Poulsen et Timo Werner. C'est ce dernier qui a finalement marqué le but de la victoire pour son équipe (75e).

Dans le même temps, Dortmund a remporté le choc face à Wolfsburg et ses Belges (1-0) grâce à un but signé Marco Reus (68e). De quoi permettre au Borussia de remonter provisoirement à la cinquième place alors que les Loups sont septièmes. Koen Casteels était dans les cages de Wolfsburg et si Aster Vranckx a obtenu quelques minutes de jeu, Sebastiaan Bornauw, lui, est resté sur le banc.

Grâce à un doublé de Demirovic, Augsbourg a battu Mayence à domicile (2-1). Titulaire, Arne Engels a malheureusement quitté le terrain prématurément après avoir écopé d'un carton rouge pour une faute à l'heure de jeu (62e). Augsbourg prend la 11e place alors que Mayence reste lanterne rouge (18e).

Le Werder Brême s'est imposé à domicile face à Cologne (2-1) pour le compte de la cinquième journée de Bundesliga. Un succès qui permet aux Brêmois de monter à la 10e place du classement.

Le premier but de la rencontre est tombé après une demi-heure de jeu de la tête de Selke (31e, 0-1) pour donner un avantage aux visiteurs. Cependant, leur joie a été de courte durée puisque l'égalisation pour le Werder était signée Borre quelques minutes plus tard (38e, 1-1).

En deuxième mi-temps, Lynen, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise, a offert un ballon à Njinmah qui a envoyé une frappe dans le petit filet gauche pour remettre le Werder aux commandes (67e, 2-1). Titulaires, Lynen et Deman sont tous les deux sortis à dix minutes du terme.

ITALIE

En Italie, l'AC Milan a décroché une courte victoire face au Hellas Vérone de Cyril Ngonge (1-0) lors de la cinquième journée de Serie A. Trois points qui placent les Rossoneri à une provisoire deuxième place au classement alors que Vérone reste neuvième navec 7 points.

ANGLETERRE

Manchester United s'impose à Burnley qui n'a toujours pas gagné et se retrouve 20e

Une superbe volée de Bruno Fernandes juste avant la pause a permis à Manchester United de remporter une victoire dont il avait bien besoin 0-1 à Turf Moor aux dépens de Burnley qui continue à attendre sa première victoire en Premier League après 5 matchs. les hommes de Vincent Kompany se retrouvent 20e, à la différence de buts (-9) avec un seul point à égalité avec les deux autres promus de Championship Luton (19e, -8) et Sheffield United (18e; -4).

Un seul Belge, Ameen Al Dakhil, était présent au coup d'envoi du côté des Clarets. MIke Tresor est monté au jeu dès la 20e minute et Manuel Benson les a rejoints à la 86e minute.

Les Red Devils avaient perdu quatre de leurs six premiers matchs, toutes compétitions confondues, pour la première fois depuis 1986. United a mis fin à une série de trois défaites consécutives sur le terrain de Burnley de Vincent Kompany, où l'équipe d'Erik ten Hag n'a pas été totalement convaincante mais s'est imposée. Bruno Fernandes, le milieu de terrain portugais, a fait preuve d'un sang-froid et d'une technique exceptionnels lorsqu'il a terminé en beauté une passe de Jonny Evans, qui était titularisé pour la première fois depuis 2015. Le joueur de 35 ans, qui a récemment rejoint le club, pensait avoir marqué peu avant le but de Fernandes, avant que le VAR n'intervienne.

Zeki Amdouni, l'attaquant de Burnley, a frappé un poteau en première période et l'équipe de Kompany a encore été menaçante à la fin de la seconde période.

City et Jérémy Doku enchaînent

Manchester City s'est facilement imposé lors de la réception de Nottingham Forest (2-0) à l'occasion de la sixième journée de Premier League samedi après-midi. Une sixième victoire en autant de rencontres pour les Cityzens qui dominent le classement alors que Forest recule au dixième rang.

Titulaire pour la troisième fois consécutive, Jérémy Doku faisait encore des étincelles sur le terrain. Le Diable Rouge était à la base de l'action qui amenait le premier but des champions d'Angleterre des pieds de Phil Foden (7e) avant qu'Erling Haaland ne porte la marque à 2-0 sept minutes plus tard (14e). Les Skyblues se retrouvaient cependant à dix dès la reprise de la deuxième mi-temps après l'exclusion de Rodri qui s'en est pris physiquement à un adversaire (46e).

À noter que du côté de Nottingham Forest, Orel Mangala a disputé toute la rencontre et que Divock Origi, remplaçant, est monté au jeu à un quart d'heure du terme (75e).

Premier succès de la saison pour Onana

Dans les autres rencontres de l'après-midi, Luton Town, avec Sambi Lokonga, a arraché un partage face à une équipe de Wolverhampton réduite à dix (1-1). Il s'agit du premier point de la saison pour le promu de Championship qui reste cependant lanterne rouge. Fulham et Timothy Castagne n'ont pu faire mieux qu'un match nul lors de leur déplacement à Crystal Palace (0-0) et restent neuvièmes au classement.

Everton, avec Amadou Onana, a décroché sa première victoire de la saison en déplacement à Brentford (1-3) lors de la sixième journée de Premier League samedi. Trois points qui envoient les Toffees à la 15e place et en dehors de la zone rouge.

Malgré un carton jaune moins d'une minute après le coup d'envoi pour Young, Everton a rapidement pris les commandes avec l'ouverture du score de Doucouré (6e). A la demi-heure, c'est Jensen qui a relancé le match en égalisant pour Brentford (28e, 1-1).

Sur corner, le capitaine Tarkowski s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête imparable qui faisait 1-2 en faveur des Toffees (67e). Cet avantage au score a bien failli être bref puisque Brentford a presque converti son occasion suivante mais les actions dans le rectangle étaient trop brouillonnes pour donner quelque chose. Quatre minutes après le but de Tarkowski, Calvert-Lewin, bien lancé entre tous les défenseurs, a remporté son face-à-face avec le gardien pour faire le break (71e, 1-3).

En deuxième division anglaise, Leicester s'est imposé par la plus petite des marges (1-0) à domicile contre Bristol City grâce à un but de Jamie Vardy. Relégués à la suite de la défunte saison, les Foxes sont en tête de la Championship après cette victoire. Wout Faes, qui a écopé d'un carton jaune, a assuré sa place dans la défense centrale pendant toute la rencontre.

ESPAGNE

En Espagne, Séville et ses Belges ont pris un point à Osasuna (0-0) dans le cadre de la cinquième journée de Liga. Ce résultat permet aux Sevillistas de remonter à la 16e place. Dodi Lukebakio a disputé l'intégralité de la rencontre alors qu'Adnan Januzaj est resté sur le banc.

PAYS-BAS

Le PSV et ses Belges déroulent à Almere City

En déplacement à Almere City, le PSV a décroché une large victoire (0-4) à l'occasion de la sixième journée d'Eredivisie. L'équipe d'Eindhoven a signé un cinquième succès en autant de rencontres et prend la tête du classement.

Après avoir fait le break en première mi-temps avec des buts de Til (26e) et Lozano (42e), et un assist de l'ancien Brugeois Lang, le PSV a définitivement scellé le sort de ce match avec un troisième but signé Veerman (66e). Pepi, sur un assist de Vertessen monté au jeu à la place de Lang, a porté la marque à 0-4 dans le temps additionnel (90e+3).

Johan Bakayoko, laissé sur le banc pour débuter le match, est monté au jeu pour remplacer Lozano à un quart d'heure du terme.

Plus tôt dans la soirée, le NEC s'est facilement défait du FC Utrecht (3-0). Othman Boussaid a joué les 90 minutes du match avec les visiteurs. Au classement, Utrecht reste 16e dans la zone rouge.

TURQUIE

Sans Dries Mertens, Galatasaray assure une quatrième victoire consécutive

Galatasaray s'est fait peur mais s'est imposé en déplacement à Basaksehir (1-2) à l'occasion de la sixième journée de Super Lig en Turquie. Toujours invaincus cette saison, les champions en titre prennent provisoirement la première place du classement.

Après un but de Ziyech pour signer l'ouverture du score juste avant la pause (43e, 0-1), Galatasaray a fait le break via un penalty d'Icardi dès le retour des vestiaires (50e, 0-2). Cependant, les hommes d'Okan Buruk se sont fait peur en concédant un but de Dubois (64e, 1-2) mais fort heureusement pour eux, le score n'a plus évolué.

Dries Mertens, titulaire cette semaine en Ligue des champions, a été laissé au repos et a passé la rencontre sur le banc.

Dans l'autre match de la soirée, Samsunspor a été battu à Antalyaspor (2-0). Les promus de deuxième division n'ont toujours pas signé le moindre succès cette saison et restent à la dernière place du classement avec seulement un point. L'ancien joueur d'Anderlecht, Landry Dimata était titulaire à la pointe de l'attaque de Samsunspor et a disputé l'intégralité du match.