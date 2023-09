Les Red Flames victorieuses sur le fil face aux Pays-Bas

Les Pays-Bas se sont montrés peu menaçants pendant la première demi-heure, outre une frappe de Martens dans le filet latéral (10e). Le bloc des Flames empêchait la transition et Eurlings percutait en contre avant d'être remplacée par Blom (35e), blessée. La Belgique a été sauvée par un retour in extremis de Kees sur Beerensteyn, et une parade d'Evrard sur le corner consécutif (45e+1).

Les Pays-Bas ont finalement fait sauter le verrou à l'heure de jeu, avec une contre-attaque conclue par un tir de Roord à l'entrée de la surface (0-1, 60e). La réplique des Flames a été immédiate: une touche sur le flanc gauche a permis à Blom de centrer en puissance vers Detruyer, celle-ci déviant le ballon hors de portée de Weimar (1-1, 61e).

Dans les vingt dernières minutes, les Néerlandaises ont adopté un jeu plus débridé, laissant de larges espaces que les Flames ne parvenaient pas à exploiter malgré leur résistance farouche. Dans les arrêts de jeu, c'est finalement sur un corner et une approximation de la défense des Oranje que Blom a couronné sa soirée en poussant le ballon au fond des filets pour s'adjuger le derby des plats pays (2-1, 90e+3).

La Belgique fait le plein de confiance avant de se déplacer à Glasgow pour y affronter l'Écosse, mardi.