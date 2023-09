De Roeck : "On peut être fier de la façon dont l’équipe s’est battue aujourd’hui. On aurait pu amener plus de danger. On pensait plus à garder le 0 que d’essayer de marquer. On a été très bon pendant les 15, 20 premières minutes mais après le Standard est rentré dans la rencontre et c’était plus compliqué. Prendre un point après six défaites c’est vraiment un grand pas en avant. Une clean sheet, c’est toujours excellent pour la confiance."

Bodart : "Si ce n'est les 10 ou 15 premières minutes, on a géré le match. Cependant on n'a pas réussi à être forcément dangereux. Le match se résume à ça. Un nul aujourd'hui, ce n'est vraiment pas suffisant. Je n'ai rien eu à faire en seconde période mais au foot il faut marquer et ce n'est pas le cas ce soir. C'est frustrant. Il faut être plus tueur devant."

Djenepo : "Ce n'était pas un match facile mais c'est le foot, on joue bien et on doit améliorer ce dernier geste. On doit continuer à travailler. On va continuer, sans baisser les bras. On reste optimiste et confiant. C'est une déception de ne pas marquer ce soir et j'espère que ça ira mieux dans les prochaines semaines. J'étais content de retrouver Sclessin mais je suis déçu de ne pas avoir gagné. Il reste d'autres matchs à domicile et j'espère qu'on offrira des victoires aux fans."

Hoefkens : "J'étais content de mes joueurs. Le premier quart d'heure était mauvais mais on a bien réagi. En deuxième mi-temps j'étais vraiment très content. On a tout fait pour gagner. Je vois qu'on s'améliore. Si on marque le premier but aujourd'hui, le stade nous suit et personne ne dit rien. Il y a une grande différence avec les nouveaux joueurs, même sans Steven ce soir. Il y a une grande déception et ça veut dire que mes joueurs veulent mieux faire."