Un Belge peut en cacher un autre à la Roma : “Je suis moins impatient qu’il y a six ans”

Romelu Lukaku devrait ainsi débuter sur le banc le déplacement de ce jeudi soir au FC Sheriff, à Tiraspol (Moldavie). Tout comme le gardien Rui Patricio, qui laissera probablement sa place à… Mile Svilar. Il a tendance à être oublié, mais le joueur formé à Anderlecht fait en effet toujours partie de l’effectif de José Mourinho. Et ce, malgré une dernière année compliquée.

Transféré de Benfica durant l’été 2022, celui qui a quitté Neerpede à 18 ans n’a disputé que quatre rencontres sur le banc romain. Dont trois en toute fin de saison. “Ce n’est pas facile de rester immobile pendant tant de mois, a-t-il confié à DAZN. J’ai travaillé dur avec Nuno Santos (NdlR : l’entraîneur des gardiens) et je me suis beaucoup amélioré mentalement et je suis content de la fin de la saison.”

Le portier de 24 ans aurait pu s’en aller durant le dernier mercato pour trouver une place de numéro un ailleurs. Il a toutefois préféré croire en ses chances d’un jour succéder à Rui Patricio (35 ans). “Le Mile d’aujourd’hui est beaucoup moins impatient qu’il y a six ans. Je ne vais pas dire que je regrette mes choix, mais j’ai mûri”, a-t-il expliqué à la Gazet van Antwerpen cet été.

Longtemps contraint de vivre à l’hôtel et sans possibilité de prendre vraiment ses marques, le joueur belgo-serbe (il a opté pour la Serbie) se sent désormais plus confiant et plus épanoui dans sa vie italienne. Il a d’ailleurs acheté une maison avec sa compagne à Rome. Plus question donc de parler de départ, même s’il serait bien tenté d’un jour marcher dans les traces de son papa en jouant à l’Antwerp.

”Cela n’a jamais été une option d’aller là-bas pour le moment car je suis concentré à 100 % sur Rome. Mais j’avoue que j’aimerais jouer un jour à Anvers, avant la fin de ma carrière. J’adore la ville et mon père y jouait”, a admis le fils de Ratko Svilar, qui a défendu les cages du Bosuil durant seize années (1980-1996).

Sa tête n’est toutefois pas encore à Anvers. Plutôt en Moldavie, où il devrait recevoir ce jeudi l’occasion de montrer ses qualités à son club et à José Mourinho.