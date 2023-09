Le Batsman devenu joker : la nouvelle vie difficile de Michy Batshuayi au Fenerbahçe

En football, tout peut aller très vite. Positivement parfois, négativement souvent. Michy Batshuayi peut en témoigner. Le 11 juin dernier, il inscrivait un doublé pour offrir la coupe de Turquie au Fenerbahçe, le premier trophée du club depuis 2014. Le lendemain, l’entraîneur Jorge Jesus – celui qui a recruté Batshuayi – annonçait son départ. Dix jours plus tard, la direction recrutait un concurrent de taille pour le Belge en la personne d’Edin Dzeko. Et encore deux semaines plus tard, l’attaquant international turc Umut Nayir signait aussi.