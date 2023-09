Gitan et cousin de Gignac, qui est Jacques Abardonado, le pompier de service de l’OM ? “J’ai connu tous les postes au club”

C’est donc dans l’urgence, à quelques heures d’un match important à l’Ajax en Europa League, que le club s’est dirigé vers Jacques Abardonado pour tenter d’éteindre l’incendie comme entraîneur intérimaire. La direction sportive compte sur la personnalité de cet entraîneur profondément attaché à l’OM pour calmer l’ardeur des virulents supporters.

guillement "Quand on touche à un club qu’on aime, ça fait du mal."

”J’ai connu des crises en tant que joueur, a-t-il commenté ce mercredi soir devant la presse. Le club va en avoir d’autres mais il faut qu’on réponde présent. Quand on touche à un club qu’on aime, ça fait du mal. Mais il faut passer outre et regarder l’avenir. À l’entraînement, je voyais des joueurs qui se donnent. Les joueurs n’ont pas triché, ont donné le maximum.”

Assistant de Marcelino et auparavant de Jorge Sampaoli, Jacques Abardonado, alias Pancho, est un natif de Marseille qui a consacré sa vie au club. “J’ai connu tous les postes au club, il ne me manquait plus que cette fonction. Je la prends avec beaucoup de plaisir. Il faut que je réponde présent.”

Ancien défenseur professionnel entre 1996 et 2012, Abardonado n’est jamais resté très loin de Marseille même s’il a porté les couleurs de Nuremberg ou Lorient. Il est d’ailleurs revenu au club dès la fin de sa carrière de joueur, pour débuter par un rôle d’adjoint de l’équipe B et revenir auprès des siens.

Issu de la cité de la Castellane, comme un certain Zinédine Zidane, Pancho (diminutif espagnol de Francisco donné en hommage à son grand-père) provient de la communauté des gens du voyage qui l’a aidé à se façonner. Il est d’ailleurs un cousin éloigné de l’ancien attaquant marseillais André-Pierre Gignac.

”On voit Pancho au quotidien, c’est une personne super importante pour le club, a commenté Pierre-Aumerick Aubameyang avant ce déplacement à Amsterdam. On reste sur deux résultats qui nous restent en travers de la gorge et on veut redresser la barre.”