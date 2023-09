Une dernière danse aux grandes oreilles pour Dries Mertens avec le Galatarasay

Sera-ce également le cas lors de cette dernière danse ? Il n’en a pas fait un secret, Mertens devrait mettre un terme à sa carrière en fin de saison ("J’ai 25 ans dans ma tête mais mon corps me dit le contraire", a-t-il précisé en août dernier). Et l’idée de terminer en beauté sur la plus belle scène d’Europe lui ferait évidemment éminemment plaisir.

D’autant que les signaux envoyés dernièrement par le numéro 10 du Gala laissent augurer de belles choses. Durant les six matchs de qualification pour la C1 disputés par l’équipe turque, le Belge a été titularisé cinq fois pour autant de victoires. La seule fois où il n’a pas commencé, son équipe n’a pas gagné (2-2 à Zalgiris avant de s’imposer 1-0 au retour). Et il a marqué à deux reprises.

Avec ManU et le Bayern

Pressé d’en découdre dans un groupe compliqué, composé de Manchester United et du Bayern Munich, Mertens sait qu’un bon départ, à domicile, face à Copenhague, est indispensable pour espérer passer l’hiver au chaud, en C1 ou en Europa League.

Pour sa première participation à la Ligue des champions depuis 2019-2020, Galatasaray pourra compter sur le soutien de son inconditionnel public. Près de 50 000 personnes sont attendues au Rams Park, ce mercredi. Pour le plus grand plaisir du Belge. "La passion des supporters et de ce club est la motivation dont j’ai besoin et on a hâte de prouver qu’on est revenu au premier plan après quelques années plus compliquées", a précisé le Louvaniste, déterminé à l’idée de terminer son histoire européenne en beauté.