Comment Thuram fait oublier Lukaku à l’Inter Milan : “Le temps dira s’il peut devenir plus fort que Romelu”

Un peu plus de 7 000 jours après son papa présent dans les tribunes aux côtés de Didier Deschamps, Marcus Thuram a lui aussi marqué face au Milan AC. Inscrivant peut-être le plus beau du week-end européen.

À l’origine, le centre de Denzel Dumfries était trop long et a obligé l’international français (12 sélections, 1 but) à se déporter sur le côté droit. Un mal pour un bien finalement, puisqu’après avoir fixé tranquillement Malick Thiaw, sa frappe aussi puissante que précise est allée nettoyer la lucarne de Mike Maignan pour rendre l’ambiance encore un peu plus incandescente. L’attaquant avait allumé la première mèche 23 minutes plus tôt, résistant assez facilement à la charge grossière de Thiaw avant de voir son deuxième centre aboutir à l’ouverture du score de Federico Dimarco. Et lors de son remplacement à la 64e, l’ovation a été à l’image de sa prestation XXL. Nourrissant forcément les comparaisons avec vous savez qui. “Le temps dira s’il peut devenir plus fort que Romelu Lukaku. Il doit continuer comme cela, il s’est très bien intégré”, a salué Simone Inzaghi au micro de DAZN.

Avec un bilan de deux buts et deux passes décisives en plus d’un penalty provoqué après quatre matchs, Thuram affiche des temps de passage supérieurs à ceux de Lukaku qui, après ses quatre premières apparitions avec l’Inter, avait lui aussi marqué deux fois lors d’un été 2019 annonciateur d’une saison exceptionnelle. Qui reste la plus marquante de sa carrière avec 34 buts en 51 rencontres, un total qui lui avait permis d’égaler Ronaldo au classement des débutants les plus prolifiques de l’histoire interiste. La trace de Lukaku se mesure aussi par ses 78 réalisations en 132 apparitions et dessine tout le défi qui se dresse devant Thuram.

Qui a les armes pour assumer cette succession pas forcément prévue. À l’origine, l’idée des dirigeants de l’Inter était de faire du Français la première alternative au duo Lukaku-Lautaro Martinez. Mais tout a changé cet été et l’attaquant doit se féliciter d’avoir suivi les conseils de son père.

Si le feuilleton de son avenir a naturellement fait moins de bruit que celui de Lukaku, il a charrié son lot d’épisodes. Forcément, un attaquant libre international polyvalent de son profil (1,92 m, 88 kg), avec un vécu important et une vraie marge de progression (26 ans depuis le 6 août) qui sortait d’une saison à 16 buts et 7 passes décisives à Mönchengladbach dans une position axiale où il souhaite s’établir, a attisé les convoitises. Le Paris SG a été éconduit, Leipzig a tenté le coup, Chelsea a dégainé une proposition contractuelle dans ses standards assez haut, l’Atlético l’a imaginé comme symbole de son renouveau et le Milan AC a longtemps fait le forcing avec des appels de Stefano Pioli, Mike Maignan ou Théo Hernandez. Mais l’Inter Milan a fini par récolter les fruits d’un travail entamé il y a plusieurs années pour le faire signer jusqu’en 2028. En 2021, la blessure au genou du joueur l’avait empêché de rejoindre les Nerazzurri. Et depuis, jamais le fil n’a été rompu, avec cette idée fixe de l’aligner à ce poste d’avant-centre.

"Deschamps m’avait parlé d’un joueur aux grandes qualités sur et en dehors du terrain"

Où il forme un duo prometteur avec Lautaro Martinez. Froissé par le départ de son ancien complice qui a ignoré ses appels téléphoniques cet été, l’Argentin a refusé de célébrer ses buts avec Thuram comme il le faisait avec Lukaku. Mais la relation technique entre les deux hommes est déjà fluide et le Français a déjà prêté allégeance à son capitaine “l’un des meilleurs du monde qui comprend le jeu”.

Comme un symbole de son adaptation ultrarapide facilitée par sa maîtrise de l’italien hérité de ses jeunes années passées à Parme où il est né, de son professionnalisme qui a bluffé le staff impressionné par sa condition athlétique en début de préparation. Signe que le Français maîtrise les codes, lui qui n’a pas oublié après le derby contre le Milan AC d’offrir son maillot au fils de son entraîneur. “Didier Deschamps m’avait parlé d’un joueur aux grandes qualités sur et en dehors du terrain, a reconnu Inzaghi. Et il a effectivement tout de suite su se faire apprécier.” Pour mieux faire oublier Lukaku.