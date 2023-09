Battu lourdement par son rival l’Inter ce week-end (5-1), l'AC Milan avait à cœur de se faire pardonner auprès de ses supporters. Pour son entrée en lice en Ligue des champions, les Rossoneri affrontaient Newcastle United, qui retrouve la coupe aux grandes oreilles après 20 ans de disette.

Le premier acte est outrageusement dominé par les Milanais. Les hommes de Pioli impriment leur jeu sur leur adversaire mais ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. Rafael Leão se loupe notamment en tentant une talonnade après une série de dribbles dans la surface (34e). Les Magpies sont quant à eux complètement dépassés. Le gardien anglais Nick Pope multiplie les sauvetages (6 arrêts en première période) pour maintenir son équipe à flot.

Malgré plusieurs tentatives, Rafael Leao n'a pas su tromper Nick Pope. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

La seconde période est plus hachée. L’AC Milan continue d’insister, sans succès. À la 81e minute de jeu, le gardien milanais Mike Maignan est contraint de céder sa place pour cause de blessure.

Les Anglais parviennent à tenir, et passent même tout près du braquage : dans le temps additionnel, Longstaff tente sa chance d’une frappe dans la surface, mais Sportiello, le gardien monté au jeu un peu plus tôt, s'interpose parfaitement (90e+5). Le pire a été évité pour les Italiens, mais des regrets pourront être nourris au vu de la domination qu'ils ont imposée pendant 90 minutes.

Young Boys Berne 1-3 RB Leipzig

Première pour Loïs Openda ! L’ancien Lensois découvrait ce mardi la Ligue des Champions avec le RB Leipzig face aux champions de Suisse 2023, les Young Boys de Berne. Et il ne fallait pas arriver en retard au stade du Wankdorf. Après seulement 3 minutes de jeu, Mohamed Simakan est trouvé sur corner et ouvre le score pour les visiteurs d’un coup de casque (0-1, 3e).

Les Suisses prennent un coup, mais n’abdiquent pas. Les Young Boys se projettent vers l’avant et sont récompensés peu après la demi-heure de jeu : Meschack Elia trouve les filets de Janis Blaswich d’un pointu à l’entrée de la surface (1-1, 32e). À la mi-temps, les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos après 45 minutes rythmées.

Pas de but, mais une victoire pour Loïs Openda avec le RB Leipzig. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) ©AFP or licensors

À la reprise, les hommes de Marc Rose prennent le contrôle des événements. Loïs Openda passe à deux reprises proche du but, d’une frappe excentrée dans la surface (48e) et d’une tête bien sentie sur coup franc (61e), mais le gardien suisse Racioppi s’interpose à chaque fois avec brio.

Les Allemands dominent et finissent par trouver la solution : aux 30 mètres, Xaver Schlager est trouvé et a le temps d’armer une frappe ras-de-sol qui trompe Racioppi (1-2, 73e). En fin de rencontre, Benjamin Sesko fait le break : lancé en contre-attaque, le Slovène réussit son duel et scelle la victoire des siens (1-3, 90e+2).